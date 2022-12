Influencer colombiano se arrepintió de tatuarse el nombre de Messi en la cara y ahora lo quiere borrar (Video)

Hace varios días se hizo viral un video del influencer colombiano Maicol Quiñones, mejor conocido como Mike Jambs, donde se veía el paso a paso de cómo se tatuó el nombre de Messi en la frente, la palabra “D10S” en un cachete y las tres estrellas mundialistas de Argentina en el otro. Ahora, el creador de contenido se arrepintió y reveló que quiere borrarse los diseños.

A través de su cuenta en Instagram, Jambs explicó que ha sido víctima de burlas y amenazas que lo llevaron a reflexionar y arrepentirse de su decisión.

“En vez de traerme cosas positivas, he tenido miles de cosas negativas, tanto en lo personal como en lo familiar. Simplemente dicen que no soy un ejemplo positivo para la sociedad, que no soy un ejemplo positivo para la humanidad, que no soy un ejemplo positivo para los niños y la juventud”, dijo.

“Muchas personas me dijeron: ‘Te vas a arrepentir del tatuaje que te hiciste y vas a querer borrarlo’. Estuve feliz los primeros días, pero a todas las personas les tengo que dar la razón hoy”, continuó explicando.

En su extensa exposición de motivos, Quiñones aseveró desconocer los procedimientos para la eliminación de tatuajes, pero dijo tener claro que es lo que realmente desea.

“Me quiero borrar el tatuaje, no sé cómo es un procedimiento de esos, no sé dónde los hacen, no sé cómo es eso, pero estoy seguro de que me lo quiero borrar. Quiero borrármelo con láser porque mi vida cambió negativamente en todos los aspectos. Y quiero volver a ser normal”, confesó.

“Dicen que no soy un ejemplo positivo para la sociedad. He sido objeto de burlas, de rechazos; he sido juzgado y hasta he recibido amenazas, todo por un video que grabé y subí a mis redes sociales, en el cual se plasma y se ve que cumplo un reto que había prometido con mis amigos, que consistía en que si perdía me tenía que tatuar ‘Messi’, ‘Dios’ y las estrellas”, indicó.

Jambs reconoció no haber medido las implicaciones y el alcance que tendría el reto que se hizo extremadamente viral en las redes sociales. “Cumplí el reto, pero nunca pensé que fuera a ser tan viral ese video, que ese tatuaje le fuera a dar la vuelta al mundo; y nunca pensé que eso me fuera a traer tantas cosas negativas. Porque los insultos que he recibido en redes sociales han sido miles”.

Finalmente pidió ayuda a sus seguidores para llevar a cabo el proceso de eliminación de los tatuajes. No es la primera vez que ha llamado la atención con este tipo de acciones. En 2020 aceptó un reto de tatuarse un pene tras perder una apuesta.

