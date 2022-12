Consejos para conducir de forma segura durante el invierno

Cómo manejar en condiciones adversas en la carretera

By Jeff S. Bartlett

Conducir en invierno trae riesgos inherentes a la temporada de frío. Pero puedes poner las condiciones a tu favor con una preparación adecuada, un mantenimiento del automóvil y las técnicas de conducción.

Mantenerse al día con el mantenimiento del coche durante todo el año es importante, pero tiene una importancia adicional en el invierno, cuando quedarse tirado puede ser un inconveniente debido a los planes de viaje, además de ser francamente desagradable esperar al lado de la carretera. Como siempre, trata de programar tu mantenimiento de rutina antes de un viaje de larga distancia. Posponer una revisión del carro hoy puede convertirse en un problema costoso en el futuro.

Para estar preparado ante los desafíos que plantea la conducción en invierno, ten en cuenta estos consejos:

Mantén el tanque de gasolina lleno. Tener medio tanque de gasolina o más limita la humedad que puede condensarse en él, y esto significa que estará en buenas condiciones para resistir un atasco de tráfico inesperado o sobrevivir si quedas atrapado en la nieve.

Cuida tus llantas. Debido a que la seguridad al conducir en invierno se ve afectada por la tracción, es fundamental asegurarse de que tus neumáticos estén en óptimas condiciones. Verifica la presión mensualmente, y ajústala según sea necesario. (Las temperaturas frías del invierno pueden reducir la presión de las llantas). Inspecciona la profundidad de la banda de rodadura de tus ruedas, un factor importante en la tracción sobre un suelo mojado y con nieve. La huella debe tener al menos 1⁄8 de pulgada de profundidad, lo puedes calcular fácilmente usando una moneda de veinticinco centavos y midiendo desde el borde de la moneda hasta la cabeza de George Washington. Si la parte superior de la cabeza de Washington es visible cuando la moneda se coloca boca abajo en una ranura de la banda de rodadura, es hora de comenzar a pensar en reemplazarla. Busca un desgaste desigual de la banda de rodadura, algo que generalmente indica una mala alineación de las ruedas o componentes de suspensión desgastados. Si inviertes en llantas nuevas, asegúrate de revisar la alineación y la suspensión de tu auto antes de montar las ruedas para evitar el desgaste prematuro. (Consulta nuestra guía de compra de llantas y calificaciones).

Acelera lentamente para reducir el patinaje de las ruedas. Si arrancas desde parado sobre nieve resbaladiza o hielo, comienza en segunda marcha si tienes una transmisión manual o automática de selección de marchas para que sea menos probable que el vehículo patine de las llantas.

Reduce tu velocidad y maneja sin problemas. En condiciones resbaladizas, las llantas pierden agarre más fácilmente, lo que afecta a todos los aspectos de tu conducción: frenar, girar y acelerar. Mantener la velocidad baja te dejará más tiempo para reaccionar ante un deslizamiento o una posible colisión, y disminuirá el daño si las cosas salen mal.

Deja distancias de frenado más largas. Planea comenzar a frenar antes de lo que normalmente lo harías en condiciones secas para tener espacio adicional y aplica una presión más suave en el pedal del freno.

No bloquees las ruedas al frenar. Las ruedas bloqueadas pueden hacer que el vehículo se deslice o patine. Si tienes un coche antiguo sin un sistema de frenos antibloqueo (ABS por sus siglas en inglés), es posible que debas presionar los frenos suavemente repetidamente con un movimiento pulsante para evitar que se bloqueen las ruedas. Si tu auto tiene ABS, simplemente aprieta firmemente el pedal del freno y mantenlo presionado. Producirá sonidos estridentes y notarás la sensación del pedal (no levantes el freno); el sistema está haciendo su trabajo.

Realiza una acción a la vez al acelerar, frenar y girar. Pedirle a un vehículo que haga dos cosas a la vez, como frenar y girar, o acelerar y girar, puede reducir tu control. Al tomar una curva en una superficie resbaladiza, por ejemplo, reduce la velocidad lo suficiente y presiona los frenos lentamente mientras el auto sigue recto.

Evita acciones bruscas en las curvas. Una maniobra repentina, como un frenado brusco, un giro rápido del volante, una aceleración repentina o cambiar una transmisión manual, puede alterar la dinámica de un carro cuando estás tomando un giro. Transferir rápidamente el peso de un extremo o esquina a otro puede desequilibrar un automóvil. En condiciones resbaladizas, esto puede hacer que pierdas el control más fácilmente.

Cuidado con los puentes y pasos elevados. Estos pueden congelarse antes que las carreteras.

Debes estar preparado para corregir un deslizamiento. Si la parte trasera del coche comienza a deslizarse durante un giro, suelta suavemente el acelerador y gira el volante en la dirección del deslizamiento. Esto ayudará a enderezarlo. El control electrónico de estabilidad también ayudará a mantener el control en una situación de deslizamiento. Pero recuerda, los sistemas de seguridad pueden cambiar las leyes de la física, pero no pueden superar las decisiones imprudentes. Si estás girando y el vehículo sigue avanzando en línea recta, es posible que tengas la tentación de girar aún más. Sin embargo, es mejor reducir la velocidad y girar en línea recta por un momento hasta que puedas recuperar la tracción, y luego dar la vuelta.

No permitas que la tracción en las cuatro ruedas – o todas las ruedas- te dé una falsa sensación de seguridad. Los sistemas 4WD y AWD brindan tracción adicional solo cuando se acelera. No proporcionan ninguna ventaja al frenar o en las curvas. Todo el mundo tiene frenos en las cuatro ruedas.

Ten mucho cuidado con otros conductores. Es posible que no manejen con tanta cautela como tú, así que deja espacio adicional, evita las distracciones y sé predecible, señalando claramente antes de cualquier giro o cambio de carril. Si sientes que estás siendo “empujado” por alguien que quiere ir más rápido, detente y déjalo ir.

No adelantes a la quitanieves. Probablemente el camino sea más traicionero frente a estos vehículos, y la velocidad adicional necesaria para completar el adelantamiento puede hacer que pierdas el control. En su lugar, quédate atrás y deja que las quitanieves hagan su trabajo. No las sigas demasiado cerca, porque existe un alto riesgo de que arrojen piedras que puedan dañar tu parabrisas.

Qué hacer si estás atascado

Trata de quitar la nieve y abrir un camino. Con las ruedas delanteras rectas, mueve el coche cambiando entre la marcha Directa (Drive) y Reversa (Reverse) y aplicando un poco de aceleración. Cambia de dirección en el momento en que las ruedas comiencen a girar. Esparce arena en las huellas que dejan tus ruedas. Una vez liberado, continúa hasta llegar a un punto firme.

Si el coche no se mueve, no hagas girar las ruedas; solo se hundirán de una forma más profunda en la nieve. Es posible que debas levantar el automóvil con un gato para colocar una ayuda de tracción debajo de las ruedas motrices, pero asegúrate de que el gato esté sobre suelo firme. Puedes usar arena, arena para gatos, ramitas, hierbas, tablones, incluso las alfombrillas o el revestimiento del maletero de tu auto. Asegúrate de que los demás se mantengan alejados antes de encender el motor.

Consejos para conducir en invierno

Hay más de 2,000 choques en condiciones invernales cada año. En el programa de televisión “Taller del Consumidor“, la experta de Consumer Reports, Jen Stockberger, ofrece consejos esenciales para ayudarte a llegar a tu destino de manera segura.

