Horóscopo de hoy de Nana Calistar 30 de diciembre de 2022

LEO

Ten presente que tus proyectos son buenos, el problema es que no le pones el empeño que requieren y algunas veces te desesperas pues quieres que todo se dé de manera rápida viene un año en el cual deberás de ser muy paciente si quieres obtener buenos resultados o buenas cosas. Recuerda que la gente siempre te busca porque sabes dar paz, amor y comprensión, algunas veces desaparecen de tu vida y al paso de días regresan, no es que sean mal agradecidos y solo te busquen cuando lo necesitan, es que en sus momentos más obscuros necesitan de tu luz para poder salir a flote. Quien te quiera pagará tu shingado precio el cual no es nada bajo y quien no que se quite de la puerta y deje pasar a la clientela. Debes aprender a valorarte más y darte cuenta de que no naciste pa andar de arrastrado o arrastrada con nadie, el día que esa persona vea que te pierde va a reaccionar y se dará cuenta lo que se le va de las manos. Te viene una salida de la ciudad y posibilidades de encamarte con amistad, aguas, recuerda que eres de corazón frágil y sueles enamorarte demasiado rápido.

VIRGO

Despide el año con la mejor actitud y agradece por lo sucedido y por las buenas cosas. Si ya tienes con quien dormir calientita, deja de darle atole con el dedo a más personas por mensaje en redes sociales y deja de buscar lo que ya tienes, recuerda que si quieres fidelidad debes de estar dispuesto o dispuesta a ofrecer eso en la misma medida en que recibes. Hoy conocerás el verdadero rostro de una persona a quien considerabas buena, te decepcionarás demasiado de esa cínica pues todo eso que la gente decía del o ella resultará cierto. No esperes recibir nada de nadie y enfoca tus energías, capital y fuerzas en lograr tus metas y sueños pues en pareja se te será mucho más difícil. Las oportunidades tienen fecha de vencimiento, a veces te montas en tu macho y no hay quién te baje de ahí, aprende a perdonar pues al no hacerlo te arriesgas que cuando lo requieras sea a ti quien no te perdonen o no te den segundas oportunidades. Cambios muy perros en tu estado de ánimo y como no, eres muy de que en días eres una perita en dulce y otros te transformas en el mismo demonio, cuida más esa parte pues podrías herir a personas que son muy importantes para ti.

LIBRA

Aguas con la manera en que actúas con ciertas amistades pues podrías enamorar a alguien cercano o cercana a ti, y es una persona que no te interesa, no hagas daño, mejor deja las cosas bien en claro para que no la riegues. Deberás de cerrar el año con la mejor actitud, con todas las ganas de lograr todo lo que deseas y con una mente positiva, solo de esta manera lograrás atraer progreso y estabilidad económica. Eres un ser muy fuerte y nunca te quedas callado o callada, sabes defender tus ideas y estas acostumbrado o acostumbrada a que las cosas se hagan a tu modo, a veces cansa eso y llegas a fastidiar a quienes te rodean, una relación con un leo o sagitario podría venirte bien pues son de los pocos signos que podrían aguantar tus mendigos cambios de humor y bipolaridad que te caracteriza. El sábado será para reflexionar y agradecer por lo vivido en tu pasado siempre pensando en crecer en todos los aspectos pero sobre todo en el área espiritual. Tus errores podrías pagarlos caros sino te aplicas al 100, tienes toda la felicidad a tu alcance sin embargo se te ha hecho vicio vivir de rodillas, no temas a enfrentar a quien solo te ha pagado con traiciones y malos tratos.

ESCORPIO

No temas a darle entrada a tu vida pues a través de la distancia te inyectará de energía. Mientras más te atontes y sigas rogando a quien no te quiere ni hace nada por conservarte más seguirás sufriendo por amor, entiende la lección y ármate de valor, no permitas que la gente siga jugando con tus sentimientos y forma de ser. Cierra el año con la mejor actitud, vístete de tu color preferido, como lo que se pueda y quieras y agradece a la vida y al universo por todo lo bueno que viene para ti. Tu felicidad radica en la manera en que veas la vida no en lo que las otras personas piensan sobre ti. Te viene un amor a distancia muy perro, te vas a enamorar mucho pues te enseñará a ver la vida de una manera que no pensabas sin embargo será un amor de poco tiempo que no durará mucho. A veces tu carácter nadie lo aguanta, pero no tienes por qué cambiar tu bipolaridad por personas que no van a cambiar para ti. No bajes la guardia pues estas en un ciclo en que lo que hagas por lograr tus metas será un éxito. Una enfermedad en la familia podría presentarse, todo saldrá bien, solo hay que estar alertas por cualquier situación que se salga de contro. Tu fuerza de voluntad hace milagros, le has trabajado mucho pa estar donde estas y lograr cada una de tus metas.

ARIES

No confundas tus sentimientos y entrégate con el corazón, recuerda que no ha todos se les puede llamar amigos sino solo aquellas personas que de verdad valoran tu amistad. Aprende a decir que no y quita de tu vida a esas personas que solo te dañaron tu mente y tu corazón. Un amor a distancia podría mover mucho tus sentimientos tengas o no una relación solo ándate con cuidado para que no la riegues. Nobleza, bondad, sencillez y humildad serán unas de las principales características que te definirán, eres un ser de luz lleno de amor para dar y ofrecer, la vida ha sido buena contigo sin embargo no ha sabido agradecer ni aprovechar cada momento que ésta te ofrece. Momento de aprender de este año y despedirse de el como Dios manda. Tendrás una debilidad por una persona del signo de agua (Piscis o Escorpion) quien te enseñará grandes cosas y desarrollará virtudes en ti que no sabías que tenías. No temas a lo que la vida te está poniendo en frente, deja de darle atole con el dedo a quien de plano no te interesa. Viene un evento social o salida a cenar con amistades la primera semana de enero, te la pasarás de lo más genial.

TAURO

Quien te la hizo lo pagará y quien te haya engañado o traicionado será traicionado muchas veces más. Busca la paz y momentos oportunos para ser feliz, la felicidad no es eterna en tu vida, pero si momentánea, aprovecha esos momentos para disfrutar y agradecer a Dios cada día. Agradece la gota que derramo el brazo pues gracias a eso pudiste aprender algo este año y pudiste darte cuenta de qué es eso que no volverás a permitir en tu vida y en tu camino. Cuídate de la monotonía y el estrés pues podrían arruinar tu relación en caso de tener una. Que este año que se va sea un año de aprendizaje el cual te ayude a no cometer las mismas equivocaciones de siempre. Quizás te sientas mal en estos días, decaído o decaída y sin fuerzas para seguir de pie luchando, no te dejes caer ni vencer por nada ni nadie, eres muy débil en algunas ocasiones y te dejas doblegar por el sufrimientos, sueles tirarte al suelo para que te levanten, recuerda que nadie tiene el compromiso de ayudarte ni sacarte adelante más que tu mismos, no permitas que las demás personas te vean derrotado o derrotada y hagan de tu vida un papalote, se lo suficientemente fuerte para saber enfrentar cada problema y luchar por tus sueños y metas.

GÉMINIS

Una amistad de un amigo o amiga comenzará a rondarte, le interesas y quiere algo serio contigo, date la oportunidad de conocer más a esa persona al fin no pierdes nada. Debes aprender a quererte mucho este 2023 solo de esta manera nadie podrá hacerte daño ni se pasará de listo contigo. No es que la vida te shingue o quiera arruinarte, es que tu manera de comportarte en tu pasado es la consecuencia de lo que te sucede en el presente. Aprende a valorar más a quien está contigo en cada momento y no solo cuando necesita algo, no confundas tus sentimientos y deja bien en claro qué es lo que quieres, y qué es lo que buscas de la vida. Ten cuidado con amores del pasado que podrían aparecer las dos primeras semanas del año y con ellos vendrán muchos problemas, sino cierras el pasado seguirá afectando tu presente. Las soluciones a tus shingados problemas se encuentran en la manera en que actúes de hoy en adelante, no brindes segundas oportunidades o caerás en un juego en el cual te volverán a ver la cara de p3ndejo o p3ndeja una y otra vez. Muchas veces te has equivocado al elegir a la persona para tu vida, pero eso no significa que siempre vayas a vivir de rodillas, ponte las pilas y visualiza una mejor manera de vivir, ten en cuenta que en la medida que luches por lo que quieres es la manera en que lo conseguirás.

CANCER

Aguas con tu manera de actuar con tu familia pues podría darse una discusión sin sentido por tonterías que ya no deberían de pesar tanto o de tener importancia. Ten cuidado a quien le confías tus secretos pues podrían defraudarte y soltar la lengua bien feo, recuerda que un día puedes ser amigos, pero después enemigos. Vas a terminar el año con la mejor actitud, pero asegúrate que esa actitud prevalezca por mucho más tiempo pues sin darte cuenta estarás atrayendo puras cuestiones positivas. Déjate de shingaderas y ponte las pilas, es momento de hacer corte de personal en tu vida y mandar a toda esa gente que te estorba a incomodar a la más grande de su casa. No sigas confiando en quien solo te da dolores de cabeza o te pone de malas, ya no debes preocuparte por eso. No temas ya a los cambios y enfrenta cada cosa que viene, a veces eres demasiado terco o terca y siempre quieres defender a capa y espada tus decisiones tengas o no la razón y muchas de las discusiones con las demás personas son a causa de eso. En estos días te decepcionaras de una persona y todas esas cosas que te decían de él o ella resultaran ser puras verdades, aprende a desconfiar hasta de tu sombra, no pongas en altar a personas que no son santos y están lejos de serlo o de lo contrario te llevarás puras decepciones. Viene un viaje y posibilidades de reencuentro con familiares.

PISCIS

Hay posibilidades de conocer a una persona con la que has estado coqueteando en Facebook, podrías enamorarte muy pronto de ella si siguen en plan de conquista. Tus sentimientos y decisiones son determinantes, eso te va a ayudar a no cometer errores y no decirle a todo mundo que sí. Cuídate de caídas y fracturas pues podrían estar a la orden del día. En cuestiones de amor andarás algo salitre pues no te ha ido bien y las oportunidades que has tenido te han salido bien cascos ligeros e interesad@s. No temas a salir de casa y conocer nuevas personas, hay shingos de posibilidades que lleguen seres maravillosos. Siempre queriendo vivir una vida placentera y llena de comodidades, a veces las personas de tu al rededor se asustan de lo materialista que puedes llegar hacer, pero no es tu culpa ser como eres, los placeres, lo caro y lo bueno siempre será tu debilidad, odias vivir en la miseria y siempre buscarás la manera de tener más y más, no pasa nada, si eso te hace feliz hazlo y busca la manera de crecer. Quien te quiera te aceptará con tu gordura o tu flacura, pero tampoco abuses, ponte ya las pilas de una buena vez pues es momento de cambiar tu imagen y este 2023 va a ser tu año.

ACUARIO

No confundas amor con amistad y no te enamores de las personas por quien pasan en tu cama pues se te da mucho eso. Ya no permitas más faltas en caso de tener una relación. Tu determinación y chingazos a la vida podría hacerte dejar por fin el pasado e iniciar una etapa de recuperación. Deberás de aprender a quitar de tu vida todo ese daño que traes cargando y que te causo el 2022, despídete de eso y ábrete a nuevas oportunidades. Quizás sea el momento de ponerte las pilas, deja la huevonada atrás e inviértele en la producción de tu cuerpo, necesitas metas, sueños y determinación para cambiar tu manera de ver la vida, quiérete, amate y busca la manera de verte bien frente al espejo y por dentro de ti, que te valga lo que el mundo diga. No temas a enfrentar a esa persona que te está shingando la existencia, pon las cosas en claro, a veces eres bien dejado o dejada y por eso te meten el dedo en el hocico. En la medida que sigas tocando la herida no dejará de sangrar, ponte las pilas y cierra ya todo eso que te afecta tu tranquilidad. Seguirás recibiendo noticias de quien ya no está a tu lado y te seguirán afectando, depura todo eso y corta caminos que te conduzcan al sufrimiento.

CAPRICORNIO

Verás cómo ha tratado la vida a quien en el pasado te trato mal a ti, recuerda que el karma no perdona y quien te la hace tarde o temprano la paga. Ni todo el amor, ni toda la confianza des pues por esa razón siempre terminas en el hoyo. Quizás tuviste las mejores intenciones con quien amaste tanto en el pasado, sin embargo, no resulto como esperabas, no pasa nada, de eso se trata la vida tu vive y disfruta lo que ponen a tu paso. El 2023 vendrá con mucha abundancia y dinero pero deberás de enfocarte desde el día uno a cuidar tus ahorros. Cuídate mucho de lo que dices o hablas pues podrías meterte en problemas muy cabrones por malentendidos. Mentiras y engaños saldrán a la luz y podrías perder la confianza de personas muy queridas para ti. Ya no trates de imponer tu shingada voluntad en las demás personas, deja que cada uno haga de su vida un papalote y mejor dedícate a verte tú, tus propios pies. No te culpes por quien se fue, no eres culpable de que las cosas se hayan dado de esa manera, la gente es muy hija de la fregada y a veces entre más les des más te shingan. Recuerda que si los tratas como reyes como reyes te humillarán y si los tratas como perros fieles ellos serán.

SAGITARIO

Una amistad comenzará a sentir deseos desbordados por ti, en estos días sabrás de quién se trata. Tu constancia en conseguir lo que te propones será la clave para lograrlos, iniciarás el año con mucha actitud, aprovéchala para hacer cosas nuevas y enfocarte en tus metas y proyectos. Deja de deprimirte por situaciones p3ndejas que tienen solución, no vivas más de rodillas ni te humilles o hundas por quien no hace nada por ti. Un familiar necesitará de ti en próximas fechas si está en ti ayudar a esa persona hazlo. Personas del pasado seguirán dañando tu existencia, ya next, no te preocupes, déjalos que ladren y hagan lo que les de su gana. despídete de este año y agradece los aprendizajes y prepárate para lo que la vida te tiene preparado en el 2023. Es momento de hacer depuración de gente p3ndeja de tu vida para que no te sigan mermando tus días. No le des cavidad en tu vida a quien solo te ilusiona con palabras, pero en sus acciones deja mucho que desear. Algunas veces eres muy pendejo o pendeja pues quieres ayudar a todo mundo, pero se te olvida ayudarte a ti. Date la oportunidad de arriesgarte y conocer más a esa persona que llega a tu vida pues el amor no nace a la primera impresión, sino se construye con los días.