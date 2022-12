Perrita que inspiró el meme “doge” se recupera tras preocupar a sus seguidores por su salud

Luego de que se lanzara una alerta por el crítico estado de Kabosu, una perrita famosa en Internet que inspiró el meme “doge” e influyó en la creación de la criptomoneda Dogecoin, recientemente ha comenzado a recuperarse de manera sorprendente.

Hace unos días, se encendieron las alarmas entre los miles de fans de Kabosu, luego de que su compañera humana Atsuko Sato, profesora de guardería en Sakura (Japón), revelara que la perrita de 17 años había tenido una recaída por las enfermedades que le aquejan.

Atsuko dijo través de su cuenta en Instagram que la perrita tenía ya algunos días en un estado muy peligroso debido a que está gravemente enferma de leucemia y hepatopatía.

“Los nombres de la enfermedad de Kabosu son colangiohepatitis aguda y leucemia linfática crónica. Ahora mismo, el nivel del hígado es muy malo y aparece ictericia. Pero los antibióticos mejorarán definitivamente”, escribió Atsuko.

Esa publicación causó sorpresa y preocupación entre los miles de fans de Kabosu, quienes no dudaron en escribir mensajes de aliento y desear la pronta recuperación de la perrita de la raza japonesa shiba inu.

La recuperación

Al parecer los deseos por la recuperación de Kabosu fueron escuchados, pues un par de días después, su compañera humana informó que su estado de salud estaba mejorando de manera sorprendente.

Atsuko Sato dijo que le sorprendió lo rápido que la perrita se ha recuperado y agregó que incluso disfrutaron de un paseo en el parque.