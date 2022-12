Sospechoso de 28 años arrestado por brutales asesinatos de cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho

Un sospechoso de 28 años fue detenido en relación con los asesinatos de cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho el viernes por la mañana.

Bryan Christopher Kohberger fue arrestado por la policía y el FBI alrededor de las 3 a.m. en Scranton, Pennsylvania, según los informes publicados por el diario New York Post.

Kohberger, quien compareció brevemente ante el tribunal el viernes por la mañana, parece haber estado realizando un doctorado en justicia penal en la Universidad Estatal de Washington en Pullman, a menos de 10 millas de Moscow, donde ocurrieron los asesinatos.

Después de la redada policial antes del amanecer, también se incautó un automóvil que coincidía con la descripción del Hyundai Elantra blanco que las autoridades dijeron que estaban buscando en relación con los asesinatos.

El ADN de Kohberger también se comparó con muestras recuperadas en la escena de los crímenes, según CNN.

La noticia del arresto llega casi siete semanas después de que Kaylee Goncalves, de 21 años; Madison Mogen, 21; Xana Kernodle, 20, y el novio de Kernodle, Ethan Chapin, de 20 años, fueran encontrados apuñalados en sus camas en su casa fuera del campus en King Road en Moscow, Idaho, el 13 de noviembre.

Otros dos compañeros de cuarto también estaban en casa en el momento de los asesinatos, pero resultaron ilesos.

La policía local se unió al FBI y la policía estatal en una gran investigación para encontrar al asesino y ha revisado unas 20,000 pistas y recopilado miles de pruebas en relación con los espeluznantes asesinatos.

Las fuentes policiales describieron la sangrienta escena del crimen como “la peor que han visto” y las fotos mostraban sangre saliendo por el costado del edificio.

La policía de Moscú y la Universidad de Idaho realizarán una conferencia de prensa a la 1 p.m. (tiempo del Pacífico) el viernes para anunciar más detalles sobre el arresto.

Los crueles asesinatos, en los que cada una de las víctimas fue perturbada mientras dormía y luego apuñaladas varias veces en el área del pecho, han dominado los titulares durante varias semanas, con expertos y aficionados especulando sobre posibles motivos y sospechosos.

Las mejores amigas Goncalves y Mogen, quienes se conocieron en sexto grado, fueron vistas por última vez en imágenes de vigilancia en el Corner Club de Moscú solo unas horas antes de los apuñalamientos.

Posteriormente se detuvieron en un camión de comida antes de regresar a su casa alquilada antes de las 2 a.m. Kernodle y Chapin habían estado en una fiesta en la casa de la fraternidad Sigma Chi cercana y habían llegado a casa poco antes.

La policía dice que los cuatro estudiantes fueron asesinados en algún momento entre las 3 y las 4 a.m., pero sus compañeros de cuarto, Dylan Mortensen y Bethany Funke, no los descubrieron hasta mucho más tarde esa mañana. Mortensen y Funke se preocuparon cuando no pudieron comunicarse con sus amigos y llamaron a la policía, que hizo el sombrío descubrimiento.

En medio de críticas por una supuesta falta de progreso, el jefe de policía de Moscow, James Fry, dijo previamente a la prensa que cualquier información era útil para su departamento e instó a la gente a presentarse.

“Ya sea que crea que es importante o no, su información podría ser una de las piezas del rompecabezas que ayude a resolver estos asesinatos”, dijo.

A partir de esta semana, la policía también continuaba con la búsqueda de un Hyundai Elantra 2011-13 blanco que se creía que estaba en el área en el momento de los asesinatos.

Según los investigadores, el ocupante del automóvil correcto puede tener “información crítica” relacionada con el caso, pero hasta el viernes por la mañana no había confirmación de si el sospechoso bajo custodia estaba relacionado con el vehículo.

A pesar de la lentitud de la investigación, el padre de Mogen, Ben Mogen, dijo al diario Spokesman-Review que tenía la esperanza de que se hiciera justicia.

“Desde el principio, he sabido que la gente no se sale con la suya en estos días. Hay demasiadas cosas en las que puedes quedar atrapado, como el ADN y los videos en todas partes”, dijo el afligido padre.

Los asesinatos, que tuvieron lugar la semana anterior al Día de Acción de Gracias, sacudieron el campus de la pequeña ciudad de 25,000 habitantes a lo largo de la frontera del estado de Washington.

Chapin era un estudiante de primer año que se especializaba en administración de recreación, deportes y turismo originario de Mount Vernon, Washington, según la universidad. Kernodle se había graduado en marketing junior y era nativa de Post Falls, Idaho.

Goncalves era estudiante de último año con especialización en estudios generales de Rathdrum, Idaho, y Mogen era estudiante de último año con especialización en marketing de Coeur d’Alene, Idaho.

Una foto escalofriante publicada en Instagram horas antes de los asesinatos mostraba a los cuatro compañeros de cuarto juntos, sonriendo, con Mogen sobre los hombros de Goncalves.

“Una chica afortunada por estar rodeada de esta gente todos los días”, escribió Goncalves.