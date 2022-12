Ivanka no logró que Trump cambiara de opinión sobre algo, exasistente de la Casa Blanca 

Alyssa Farah Griffin le dijo al comité de la Cámara que investigó por varios meses los disturbios del 6 de enero que la hija de Donald Trump, Ivanka, en realidad nunca fue una influencia tranquilizadora para su padre.

Griffin, quien se desempeñó como directora de comunicaciones estratégicas de Donald Trump hacia el final de su presidencia, también mencionó que la hija mayor del expresidente y su asesora de toda la vida, Hope Hicks, tuvieron un papel moderado en la Casa Blanca.

“Hay un puñado de mitos que se han creado, y no sé si es que la gente impulsó ciertas relaciones públicas o qué, pero también existía esta narrativa de que Hope Hicks podría comunicarse con él (Donald Trump) y rechazarlo”, dijo Griffin.



“Nunca vi a Hope Hicks empujarlo. (Se dijo que) Ivanka era, como, la voz de la razón y podía hacer que cambiara de opinión. Me gusta Ivanka. Ella fue muy decente conmigo, pero nunca la vi (que hicera) cambiar su opinión sobre algo“, contó.



Además, indicó que la presencia de la hija del exmandatario en el equipo no cambió las cosas para mejor. “Fueron Ivanka, Hope y Jared (Kushner) quienes lo convencieron de hacer toda la Plaza Lafayette y limpiar el parque con fuerza. También… cuestiono esta noción de que ella tenía un juicio excelente de que nosotros… no sé. No vi su presencia como algo que cambiara las cosas para mejor, ese es mi punto”.