“Nadie los perdonará jamás”: dice presidente de Ucrania a Rusia tras ataques víspera de Año Nuevo 

Tras el lanzamiento de decenas de misiles rusos contra la capital Kiev en vísperas del Año Nuevo, el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski dijo a Rusia que nadie los va a perdonar jamas.

El presidente ucraniano Zelenski dijo a Rusia que “nadie los perdonará jamás” por sembrar el terror tras una serie de ataques con misiles en plena Noche Vieja.

“El estado terrorista no será perdonado. Y los que dan órdenes para tales ataques, y los que los llevan a cabo, no recibirán perdón. Por decirlo suavemente”, dijo Zelenski en un video publicado en la cuenta oficial de su gobierno.

El mandatario afirmó en el video difundido el sábado que los ataques con misiles no marcarán el final del año, sino el desenlace del destino de Rusia en el sentido de que no será perdonada. Mencionó que Rusia lanzó ataques con misiles durante la guerra en otras festividades como Pascua y Navidad.

“Varias oleadas de ataques con misiles el día de Año Nuevo. Misiles contra la gente. Contra la gente”, acusó el mandatario. “Los NO humanos lo hicieron, los NO humanos perderán. Y tú y yo lo sabemos. Los terroristas no pueden cambiarlo”, agregó.

Zelenski también cuestionó el cristianismo ortodoxo de los rusos que decidieron atacar a la gente en Ucrania a unas horas de celebrar la llegada del 2023.

“En Pascua, hicieron tales ataques, en Navidad, en Año Nuevo… Se llaman a sí mismos cristianos, están muy orgullosos de su ortodoxia. Pero siguen al diablo. Lo apoyan y están con él”, expresó.

Finalmente, Zelenski se lanzó contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a quien acuso de esconderse detrás de sus tropas y misiles.

“Su líder quiere demostrar que tiene a las tropas detrás de él y que va por delante. Pero sólo se esconde. Se esconde detrás de las tropas, detrás de los misiles, detrás de los muros de sus residencias y palacios”, agregó.

Los ataque de Año Nuevo

Rusia lanzó el sábado más de 20 misiles contra Ucrania, según los militares ucranianos.

Las explosiones dejaron al menos un muerto y 20 heridos en la capital ucraniana, Kiev, según informó el alcalde Vitali Klitschko en un comunicado.

Los ataques con misiles también alcanzaron las regiones ucranianas de Khmelnytskyi, Mykolaiv y Zhytomyr.

