Preocupación en el fútbol: el histórico Marc Overmars sufrió un derrame cerebral 

En estos momentos la tristeza se ha apoderado de los amantes del fútbol. La muerte de Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, dejado de luto al mundo del deporte. Pero el estado de salud del ex futbolista brasileño no fue la única preocupación que se desarrolló en los últimos días. El ex futbolista Marc Overmars sufrió un “derrame cerebral leve” y sobre él están puestas las miradas.

El caso de Overmars no ha sido tan traumático. El ex futbolista de 49 años de edad se habría sentido mal la noche del 29 de diciembre por lo que fue llevado al hospital y posteriormente fue internado. En el centro de salud determinaron que habría sufrido un derrame cerebral leve.

Desde el mes de marzo, Marc Overmars desempeña funciones como director deportivo del equipo belga Royal Antwerp. Este club ha sido el encargado de informar el desarrollo del ex futbolista neerlandés.

“Marc se encuentra bien actualmente, pero tendrá que tomárselo con calma durante un tiempo. Marc y su familia están centrados en su recuperación y no desean hacer más comentarios (…) Marc una rápida recuperación“, informó el club en un comunicado.

Marc Overmars, directeur voetbalzaken van RAFC, is gisterennacht onwel geworden en opgenomen in het ziekenhuis met een licht infarct. Marc stelt het intussen goed maar zal het nog een tijdje rustiger aan moeten doen. pic.twitter.com/RlBTdI5ljR— Royal Antwerp FC (@official_rafc) December 30, 2022

Marc Overmars es recordado por su paso en grandes equipos del fútbol europeo. El neerlandés tuvo la oportunidad de jugar en clubes de gran envergadura como el Ajax, FC Barcelona y el Arsenal. El retiro de Overmars fue en la temporada 2011-2012. Former Arsenal winger Marc Overmars was admitted to hospital on Thursday evening after suffering a mild stroke.



Thoughts & prayers with Marc. ❤️🙏 pic.twitter.com/K1A9lyewrT— Back Again W/Troopz Podcast (@backagain) December 30, 2022

