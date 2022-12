El conmovedor video de un abuelo que no contiene las ganas de llorar al enterarse de la muerte de Pelé 

El mundo del fútbol está de luto. Este jueves 29 de diciembre se conoció la lamentable noticia del fallecimiento del gran Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé. El legendario futbolista brasileño ha llenado de tristeza el corazón de sus seguidores. Grandes y chicos han reaccionado a la noticia. Algunos no pudieron controlar el llanto.

A través de la red social TikTok fue publicada una de las más emotivas reacciones a la noticia del fallecimiento de Pelé. Un abuelo fue grabado mientras recibía la lamentable noticia. Su reacción conmovió a miles de usuarios.

“Antes de que te enteres por tu cuenta, falleció Pelé”, fueron las palabras del hijo del señor. Esta pequeña frase fue suficiente para acabar con los notorios gestos de alegría que tenía el abuelo. Su rostro cambió por completo.

Lentamente, y con una visible tristeza en su rostro, el abuelo se fue poco a poco acercando a su hijo con el apoyo de un bastón. En un abrazo fraternal ambos afrontaron la cruda realidad de la noticia.

“El fútbol está de luto hijo. El fútbol lanza su mensaje al mundo (…) El más grande de este mundo“, dijo el abuelo en medio de las lágrimas. A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que faleceu no dia de hoje.



Amor, amor e amor, para sempre.

.

Inspiration and love marked the journey of King Pelé, who peacefully passed away today.



Love, love and love, forever. pic.twitter.com/CP9syIdL3i— Pelé (@Pele) December 29, 2022

