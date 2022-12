El pésame de Cristiano Ronaldo y Mbappé por el fallecimiento de Pelé fue muy distinto al de Messi

Este jueves falleció el ‘Rey’ Pelé, considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia y por muchos como el mejor; es por ello que muchos futbolistas famosos y personalidades se pronunciaron al respecto.

Entre quienes enviaron sus condolencias se encuentran los astros del fútbol mundial, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé; cabe destacar que los mensajes del portugués y el francés fueron totalmente distintos al del actual campeón del mundo.

“Un adiós al eterno Rey Pelé. Nunca será suficiente para expresar el dolor que actualmente embarga a todo el mundo del fútbol. Una inspiración para tantos millones, una referencia de ayer, de hoy, de siempre“, escribió Cristiano Ronaldo a través de sus redes sociales.

Por su parte Kylian Mbappé se mostró conmovido por quién en vida además fuera su amigo personal. “El rey del fútbol nos ha dejado pero su legado nunca será olvidado“, escribió.

Corto pero emotivo fue el mensaje del francés y Bota de Oro del Mundial Qatar 2022. View this post on Instagram A post shared by Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Por su parte Lionel Messi fue muy directo con un escueto mensaje que fue duramente criticado en las redes sociales. “Descansa en paz“, escribió el astro argentino. View this post on Instagram A post shared by Leo Messi (@leomessi)

Cabe señalar que Messi no se refirió a Pelé cómo “Rey” y se limitó a reseñar la pérdida del astro con esa frase directa al grano y acompañada de dos fotos. A pocos días de haber ganado la Copa del Mundo, Pelé en su lecho de muerte escribió un completo y sentido mensaje en el que felicitaba al astro argentino por el logro obtenido.

