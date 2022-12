Qué recomienda Microsoft para evitar las estafas de “soporte técnico”

Internet es un lugar vasto y abierto para que las personas exploren, compartan y se comuniquen. Sin embargo, también puede ser un lugar peligroso para los usuarios de Windows.

Los piratas informáticos buscan constantemente formas de explotar vulnerabilidades a fin de poder cometer estafas haciéndose pasar por personal de soporte técnico de Microsoft. Es por ello que la propia compañía alertó públicamente a sus usuarios para que estén atentos ante esta clase de ataques, que en la mayoría de los casos tienen como objetivo que la persona aporte información personal o dinero.

Esta alerta se debe a que desde Microsoft aseguran que la cantidad de casos de hackers que se hacen pasar por empleados de soporte técnico ha ido en aumento, al punto de ser considerado como un problema de envergadura.

“Las estafas de soporte técnico son un problema de toda la industria en el que los estafadores usan tácticas de miedo para engañarlo y obtener servicios de soporte técnico innecesarios para supuestamente solucionar problemas de dispositivos o software que no existen. En el mejor de los casos, los estafadores intentan que usted les pague para “arreglar” un problema inexistente con su dispositivo o software”, dicen desde Microsoft.

Apuntan que en otras ocasiones es posible que el objetivo de los ciberdelincuentes sea el plantar virus en la computadora de su víctima de forma tal que puedan obtener sus datos financieros para posteriormente sustraerle dinero.

“En el peor de los casos, están tratando de robar su información personal o financiera; y si les permite ingresar de forma remota a su computadora para realizar esta “corrección”, a menudo instalarán malware, ransomware u otros programas no deseados que pueden robar su información o dañar sus datos o dispositivo”, añaden.

Es por este motivo que Microsoft creó una serie de tips que pueden ayudar a sus usuarios a protegerse ante esta clase de delitos de forma tal que no se conviertan en una estadística más.

La primera de estas recomendaciones es que los usuarios deben ser conscientes de que Microsoft nunca enviará emails no solicitados o realizará llamadas solicitando información personal o financiera. Esto quiere decir que si el usuario no solicitó expresamente que se le enviara algún tipo de información, no tendría que recibir ningún tipo de comunicado por parte de la empresa.

A esto también se añade que la persona no tiene que compartir ningún tipo de información personal, aún cuando el supuesto empleado de soporte técnico de Microsoft, se lo solicite ya que esto demostrará que se trata en realidad de un delincuente.

En segundo lugar la empresa indica que los usuarios únicamente deben descargar software solo desde la tienda oficial de Microsoft o desde los sitios web de sus aliados ya que en caso de hacer lo propio desde otras plataformas es posible que el usuario ponga en riesgo su equipo e información personal.

Por último añaden que bajo ningún concepto la compañía le solicitará a un usuario que pague por recibir soporte técnico por lo que si recibe este tipo de mensajes debe saber que se encuentra ante un estafador y no ante personal de Microsoft.

Esto también te puede interesar:

– “Mis vacaciones soñadas fueron una estafa de $30,000”: la creciente ola de delitos de supuestos agentes de viajes a través de las redes sociales

– Microsoft recibió una multa millonaria por imponer cookies de publicidad a sus usuarios

– Microsoft dejará de brindar soporte a Windows 8.1: cómo se verán afectados los usuarios