Si te gusta emborracharte estas son las causas, según estudios científicos

Para la mayoría de las personas, una bebida o dos pueden ser una forma de celebrar una ocasión o complementar una buena comida. Otros pueden no disfrutar del alcohol en absoluto; no les gusta el sabor, no les gusta la sensación de estar borrachos, o no les gusta sentirse fuera de control.

En un estudio, más de 700 bebedores sociales masculinos y femeninos se dividieron en grupos de tres y se les indicó que bebieran durante 36 minutos. Los participantes pensaron que las bebidas eran un preludio del experimento, pero los investigadores estaban observando lo que hacían en la mesa.

Inicialmente, los extraños no sonrieron mucho. Pero mientras consumían sus bebidas de vodka y arándanos, sus expresiones cambiaron. No solo sonrieron más, sino que también captaron las sonrisas de los demás y hablaron más. Y compartieron más de lo que los investigadores llamaron “momentos dorados” cuando los tres grupos de extraños sonrieron como uno solo.

Parece que el grupo realmente se está uniendo, y creo que son parte de ese tipo de experiencia social y borracha”, dijo Michael Sayette, director del Laboratorio de Investigación de Alcohol y Tabaquismo de la Universidad de Pittsburgh, quien fue co-autor del estudio.

Por qué es agradable beber alcohol

El alcohol aumenta la absorción de GABA, el principal neurotransmisor inhibitorio, con lo que tiene un efecto calmante parecido al Valium. Además, las personas beben para:

–Aliviar el estrés: para algunas personas, beber alcohol es una forma de manejar el estrés, o al menos eso es lo que creen. El alcohol los adormece ante los diversos factores estresantes en sus vidas, como problemas laborales, problemas en la escuela, relaciones, dinero, conflictos, etc. Pero, irónicamente, los problemas con los que la gente está tratando de lidiar bebiendo alcohol solo se agravan cuando beben. Además, pueden desarrollar problemas cada vez mayores, como el alcoholismo.

–Presión social: mucha gente comienza a beber simplemente porque la gente que los rodea está bebiendo y sienten una presión indirecta para ‘encajar’. Se sienten obligados a unirse a la multitud y no quedarse fuera. También hay ocasiones en las que las personas sienten una presión directa: alguien en una fiesta te pone una bebida en la cara o te ridiculiza por no beber.

–Por diversión: la diversión está asociada con la bebida; la gente tiende a beber alcohol para “divertirse”. Emborracharse los hace sentir “felices” y “animados”. Beber alcohol con amigos puede ser una experiencia divertida, especialmente para las personas que no tienen mucha confianza en situaciones sociales. Beber alcohol hace que estas personas sean más sociables, confiadas, desinhibidas y capaces de mejorar las interacciones.

–Inhibiciones: el consumo de alcohol compromete tus inhibiciones. Hace que el individuo se sienta valiente, despreocupado y súper seguro. Les permite hacer cosas que de otro modo no harían mientras están sobrios. Sin embargo, esto puede conducir a un comportamiento arriesgado y peligroso.

–Curiosidad: en la juventud, una persona puede comenzar a beber alcohol como un “experimento”. Hay una curiosidad que saciar: los niños y adolescentes quieren experimentar lo que se siente al beber y emborracharse. El riesgo, por supuesto, es que algunos de estos individuos se enganchen y pongan en peligro su futuro.

El alcohol y el cerebro de los adolescentes

El cerebro en desarrollo es particularmente vulnerable a los efectos del alcohol. El consumo indebido de alcohol durante la adolescencia y la edad adulta temprana puede alterar el recorrido del desarrollo del cerebro, lo que resulta en cambios duraderos en la estructura y función del cerebro.

El etanol, el compuesto químico notablemente simple que le da a las bebidas alcohólicas su efecto, impregna las células de nuestro cuerpo y cerebro a los pocos minutos de su consumo. Todavía hay mucho que no sabemos sobre los efectos del alcohol en el cerebro. “Tiene efectos tan generalizados en el cerebro”, dijo Jessica Weafer, psicóloga de la Universidad de Kentucky. A diferencia de otras drogas que afectan regiones cerebrales particulares o actúan sobre receptores específicos, “el alcohol simplemente recorre todo el cerebro”, lo que dificulta el estudio, dijo.

Consumir alcohol con responsabilidad

Aunque los estudios muestran que ninguna cantidad de alcohol es saludable y que los trastornos por consumo de alcohol pueden ser mortales, muchos pueden disfrutar de un par de copas de vez en cuando.

Incluso, estudios científicos sugieren que, en el caso de la cerveza, por contener Xanthohumol, podría prevenir no solo el Parkinson, sino también el Alzheimer y el cáncer.