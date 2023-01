Lionel Messi recordó el “gran sueño” que fue ganar el Mundial al recibir el 2023 junto a su familia

El sábado 31 de diciembre concluyó un año de ensueño para el mundo del fútbol. El 2022 dejó grandes hazañas para el deporte, pero la principal es la consecución por parte de Lionel Messi y la Selección de Argentina del Mundial de Qatar luego de varios intentos fallidos.

El astro argentino ha querido recordar la hazaña, una más en su carrera, al despedir el 2022 y recibir el nuevo año 2023 junto con su esposa Antonella y sus tres hijos. Messi compartió una fotografía en su cuenta de Instagram acompañado de un notable texto en la que resalta el objetivo cumplido:

“Termina un año que jamás podré olvidar. El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió” Lionel Messi

Pero la ‘Pulga’ no se olvidó de mencionar cuál es la principal motivación para su reciente éxito, la familia: “Eso no valdría tampoco nada si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se puede tener, y unos amigos que me apoyan siempre y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me caí”.

Por último Messi también recordó el apoyo y respaldo que le han dado sus millones de fanáticos que lo “siguen y bancan” desde que estaba en el FC Barcelona y ahora en el Paris Saint-Germain (PSG).

