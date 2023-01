3 funciones de iOS 16 que deberían llegar en 2023

Los millones de usuarios que disponen de un iPhone se encuentran en estos momentos a la expectativa de conocer cuáles serán las nuevas funciones de iOS 16 que Apple tiene preparadas para este año. Esto se debe a que es costumbre para la marca lanzar al mercado de manera constante nuevas características que se acoplen y mejores las ya existentes en su sistema operativo móvil.

Este año se espera que continúe esta tendencia y Apple presente una amplia variedad de nuevas funciones para iOS 16 durante el transcurso del año. Apple ya ha dicho que entre sus planes se encuentra el lanzar iOS 16.3 y iOS 16.4, las cuales se espera que lleguen cargadas tanto de nuevas características, como de correcciones de fallos y bugs que la compañía pueda haber solucionado.

En La Opinión elaboramos una lista con algunas de las funciones que los usuarios de iOS podrían llegar a disfrutar este año:

1. Notificaciones Push

Apple anunció hace algún tiempo que entre sus planes se encuentra el dar soporte para notificaciones push de forma nativa. Esto implica que los usuarios podrán recibir alertas de sitios web directamente en su teléfono celular.

Se trata de una función que además de llegar para los iPhones, también se espera que esté disponible para los iPad, de manera tal de que el ecosistema de Apple continúe manteniendo los mismos rasgos en cuanto a las funcionalidades.

2. Apple Pay Later

Se espera que próximamente Apple incluya entre las funciones de iOS su nuevo servicio de financiación que le permitirá a los usuarios el poder realizar compras y pagarlas en cuatro cuotas sin intereses.

Si bien fue anunciada en 2022, esta nueva característica aún no ha sido lanzada oficialmente al mercado. Todo apunta a que Apple Pay Later será incluida en la presentación de iOS 16.4, no obstante, no existe ninguna confirmación al respecto aún.

3. Emergency SOS

Si bien el servicio de Emergency SOS ya se encuentra disponible en Estados Unidos, todo parece indicar que Apple lo extenderá este año a un mayor número de países lo que permitirá que aquellos usuarios que compraron un iPhone 14 puedan sacarle el máximo provecho a su equipo.

