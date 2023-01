Anthony Hopkins celebró sus  85 años siendo de las estrellas más reconocidas de Hollywood

Uno de los grandes actores de Hollywood, Anthony Hopkins, celebró el 31 de diciembre sus 85 años de edad.

El conocido actor también se le conoce por ser compositor, director y productor. Nació en Gales el 31 de diciembre de 1937.

Se le reconoce por sus actuaciones en la pantalla y también en el escenario, es uno de los actores más reconocidos de Gran Bretaña.

Esto le hace acreedor de muchos reconocimientos en sus más de cincuenta años de carrera artística.

Tiene dos premios Oscar, tres BAFTA de la Academia Británica, dos premios Prime time Emmy y un Premio Laurence Olivier.

También recibió un Globo de Oro honorario por su trayectoria. En el año 1993 la reina Isabel II lo nombró caballero por sus servicios a las artes.

Mientras que en el 2003, recibió una estrella en el Paseo de la fama de Hollywood por sus logros en la industria cinematográfica.

Luego de graduarse del Royal Welsh College of Music & Drama en 1957, Hopkins optó por formarse en la Royal Academy of Drarmatic.

Laurence Oliver lo descubrió y lo invitó a unirse al Royal National Theatre en 1965. Tres años más tarde Hopkinks obtuvo el reconocimiento en el cine con la película The Lion in Winter.

Desde ese momento ha trabajado en más de noventa cintas de cine y también de televisión.

Algunas citas

En el año 2022, con 84 años, se convirtió en el actor más longevo en ganar un Oscar al Mejor actor, por su trabajo en The Father.

“Siempre me hacen la misma pregunta: ‘¿Cómo se preparó para interpretar a tal personaje?’, y siempre contesto lo mismo: aprendo los diálogos, voy al set y hago mi trabajo. Parece extraño, pero es así. Como aprendo bien los diálogos, estoy relajado, puedo improvisar y disfrutar de la interpretación. Siempre me he fijado ese objetivo: aprender bien el texto. No puedo decir que sea un trabajo muy difícil, pero lleva muchas horas, y después estoy listo para ir a trabajar. Me siento en paz conmigo mismo, no tengo nervios ni inseguridades. Lo hago sin pensar”, dijo en su momento Hopkins.

En los últimos años, el actor ha estado participando muchahs veces como protagonistas. Su cumpleaños 85 lo encuentra acompañado por Stella y padeciendo síndrome Asperger.

Afirmó en una entrevista sentirse tranquilo y viviendo casi en soledad.

“No tengo mucho que decir, no tengo grandes pensamientos sobre nada. Lo que me gusta hacer es leer y tocar el piano. Soy una persona bastante tranquila, no me junto con otros actores ni tengo amigos que lo sean. Soy un poco solitario. Llevo una vida muy relajada”, contó el experto de la actuación en una de las últimas entrevistas que concedió.

