Aracely Arámbula presume sus curvas al posar de perfil, usando un enterizo deportivo

A sus 47 años Aracely Arámbula mantiene una figura espectacular, y ahora complació a sus seguidores en Instagram con un video en el que aparece posando de perfil y usando un ajustado enterizo deportivo, todo antes de comenzar su rutina de ejercicio consistente en subir y bajar escaleras.

La bella actriz mexicana también se dejó ver a bordo de un yate mientras disfrutaba de un paseo al atardecer. Para la ocasión ella optó por usar un bikini morado, pero también posó en el jacuzzi, siempre complementando su look con un sombrero.

Una de las mejores amigas de Aracely Arámbula es Carla Torres, con quien celebró hace unos días la Navidad. En su cuenta de Instagram publicó un clip en el que se les ve a las dos muy contentas, y lo complementó con el mensaje: “Con mi hermana de Vida 🙏🤶🤶 disfrutamos de una hermosa noche buena familiar GRACIAS Siempre por estar en cada momento importante, por darme tu mano cuando tenia que soltar la de mi papá 🙏❤️ GRACIAS POR SER MI FUERZA Y LA HERMANA QUE DIOS ENVÍO CON MUCHO AMOR PARA MI Y PARA LEO 🙏♥️👍🤶🤶 desde que teníamos 5 años”. ✌️😅 View this post on Instagram A post shared by Aracely Arambula (@aracelyarambula) View this post on Instagram A post shared by Geordana👭 (@las_dolls_fans)

También te puede interesar:

-Aracely Arámbula entra a un elevador usando un body con escote que le llega hasta la cintura

-Aracely Arámbula mueve su retaguardia sensualmente, usando un ajustado vestido negro con transparencias