Brasil revive caso de fraude contra George Santos por supuestamente haber usado una chequera robada

El representante electo George Santos (Nueva York) quien asumiría el cargo este martes 3 de enero no solo enfrenta una fuerte presión por las mentiras sobre su historial personal, académico y empresarial, sino por un fraude por parte de las autoridades brasileñas.

Un portavoz de la fiscalía de Río de Janeiro revelaron a The New York Times que las autoridades brasileñas están retomando un caso de fraude fiscal de 2008 que abandonaron hace más de una década, en 2013, porque no pudieron localizarlo para que respondiera a una citación judicial.

De acuerdo con las autoridades, Santos usó una chequera robada para comprar artículos de lujo de la tienda Niterói valorados en casi $700 bajo un nombre falso, razón que complicó aún más su búsqueda, pero ahora que conocen el paradero del político estadounidense están listos para retomar el caso, contactar al Departamento de Justicia (DOJ) y buscar una respuesta formal a las acusaciones.

Días atrás, Santos ofreció una entrevista al medio antes citado donde negó todas las acusaciones que recaen sobre sus hombros, así como los señalamientos sobre fraude de cheques en Brasil “no soy un criminal aquí (EE.UU.) ni en Brasil, ni en ninguna jurisdicción del mundo” dijo el republicano de Long Island quien agregó “absolutamente no. Eso no sucedió”.

NYT también reportó, citando publicaciones en las redes sociales de 2009, que Santos le dijo al dueño de la tienda “me equivoqué, pero quiero pagar”.

El republicano que ganó un escaño demócrata en Nueva York para ayudar a su partido a obtener una estrecha mayoría en la Cámara de Representantes en las elecciones intermedias celebradas el pasado 8 de noviembre, también está bajo sospecha por las afirmaciones que hizo sobre su historial familia, incluido que habían huido del Holocausto como refugiados judío, así como por afirmaciones de que perdió empleados en el tiroteo del club nocturno Pulse de 2016 en Florida. Santos también se ha disculpado por haber “embellecido” su historial académico.