Congresista Santos toma posesión a pesar de investigaciones por varias mentiras

El representante de Nueva York, George Santos, quien es investigado por fiscales de Long Island por haber mentido sobre sus orígenes, su educación y estados financieros mientras hacía campaña para el cargo, tomó posesión en medio de sus numerosas falsedades.

Ahora que Santos ha asumido el cargo podría enfrentar una investigación por parte del Comité de Ética de la Cámara y el Departamento de Justicia.

El fiscal de distrito del condado de Nassau, Anne T. Donnelly, señaló en su momento que las fabricaciones e inconsistencias de Santos eran “nada menos que asombrosas” y dejó en claro que no se quedarían de brazos cruzados.

“Los residente del condado de Nassau y otras del tercer distrito deben tener un representante honesto y responsable en el Congreso. Si se cometió un delito en este condado, lo procesaremos”, dijo Donnelly.

En tanto, al fiscal general de Nueva York de Nassau, Brendan Brosh, adelantó que se estaba “investigando el asunto” aunque no mencionó el alcance que tendrían los actos del congresista republicano.

De mentira en mentira

Santos vendió a sus seguidores la idea de que era judío, incluso mencionó que sus abuelos eran judíos de Ucrania, pero que ellos en realidad habían nacido en Brasil. Después de que le cayeron en la mentira no le quedó de otra más que reconocer que no lo era, aunque estaba “judaizado” ya que su educación tuvo una influencia judía.

“Nunca dije ser judío. Soy católico. Como me enteré de que mi familia materna tenía antecedentes judíos, dije que estaba ‘judaizado’”, le dijo a The New York Post.

A la mentira de su religión le siguió que había trabajado en Wall Street, sin embargo, The New York Times desmintió lo dicho por Santos y dejó al descubierto que trabajó en realidad en un call center de Dish Network.

También mintió al decir que su mamá murió en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, sin embargo, cayó en sus propias mentiras al recordar a través de Twitter el día que su progenitora murió.

“El 23 de diciembre de este año se cumplen cinco años desde que perdí a mi mejor amiga y mentora. Mamá, vivirás para siempre en mi corazón”, escribió.

George Santos claimed his mother died in the attacks on 9/11 and then five months later said she died in 2016? pic.twitter.com/rPrfsky0uB — Jacob Rubashkin (@JacobRubashkin) December 29, 2022

Además, confirmó que tuvo algunas inexactitudes y admitió que había mentido acerca de graduarse de Baruch College tras reconocer que no tenía un título universitario y que había hecho afirmaciones engañosas sobre trabajar para Citigroup y Goldman Sachs. El republicano también dijo que no había obtenido ingresos sustanciales como arrendador, algo que afirmó como credencial durante la campaña.

El reportero Ben Siegel, quien cubre la Casa Blanca y el Congreso, reveló a través de un tuit que Santos estaba prácticamente aislado en la Cámara.

“Está solo, sentado en la parte trasera de la Cámara. Parece ser la única persona sentada en silencio, sin hablar con otra persona”, indicó.

Agregó que el representante Ken Calvert salió “corriendo” en cuando Santos se presentó. George Santos is sitting by himself in the back of the chamber. He appears to be the only person sitting in silence/not talking to someone else.



One member went over to say hi – Rep. Ken Calvert – and as soon as Santos introduced himself, Calvert bolted away.— Ben Siegel (@bensiegel) January 3, 2023

La cereza de este enorme pastel la han puesto las autoridades brasileñas quienes revelaron que están retomando un caso de fraude fiscal de 2008 que abandonaron hace más de una década, en 2013, porque no pudieron localizar a George Santos para que respondiera a una citación judicial.

De acuerdo con las autoridades, Santos usó una chequera robada para comprar artículos de lujo de la tienda Niterói valorados en casi $700 bajo un nombre falso.