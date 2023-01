Dos problemas de Trump que lo dejarían fuera de la Casa Blanca, según reporte

Donald Trump enfrenta un complicado 2023 camino a su intento de ser el candidato del Partido Republicano el 2024, pero el exmandatario parece ser su peor enemigo, según expertos.

Uno de los principales problemas del expresidente Trump son las investigaciones en su contra por diversos motivos, incluyendo haberse llevado documentos clasificados a Mar-a-Lago.

Eso además de que el Departamento de Justicia también corre una indagatoria sobre la participación de Trump en el asalto al Capitolio, una investigación que ya ha derivado en decenas de arrestos y condenas.

El segundo problema es que desde que lanzó su campaña, el expresidente no ha logrado avances significativos.

“Tenía el anuncio y no ha hecho nada para respaldarlo desde entonces”, dijo Michael Biundo a The Associated Press.

Biundo es agente republicano que asesoró a la campaña de Trump en 2016, pero se indica que en esta ocasión no colabora.

Parte de ese problema de anuncio de campaña de Trump ha permitido que otros aspirantes tengan mayores reflectores, como es el caso del gobernador Ron DeSantis, a quien están apoyando antiguos donantes de Trump.

“El lanzamiento [de campaña] anticipado de Trump parece más una reacción al desempeño superior de DeSantis y una estrategia legal contra el enjuiciamiento que una campaña política”, consideró el donante republicano Dan Eberhart.

No sólo Trump enfrenta problemas, también algunos de sus aliados, como Kevin McCarthy, quien ha causado división entre sus colegas para liderar la Cámara de Representantes.