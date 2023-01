Republicanos divididos causan derrota de McCarthy para ser presidente de la Cámara en primera votación

Este martes la Cámara de Representante votó para elegir a su próximo orador y el representante Kevin McCarthy no logró conseguir los votos mínimos para alzarse como el nuevo presidente de la Cámara de Representantes en una primera votación.

En una segunda votación, la primera vez en 100 años, McCarthy tampoco logró el respaldo de sus colegas de partido. Se espera que haya una tercera votación.

En la primera votación, varios republicanos apoyaban a otros candidatos, siete de ellos votaron por el representante derechista Andy Biggs de Arizona: el propio Biggs, Dan Bishop de Carolina del Norte, Andrew Clyde de Georgia, Eli Crane de Arizona, Matt Gaetz de Florida, Bob Good de Virginia y Paul Gosar de Arizona.

Lauren Boebert de Colorado, Mike Cloud de Texas y Anna Paulina Luna de Florida, votaron por el representante Jim Jordan (Ohio).

Josh Breechen de Oklahoma apoyó a Jim Banks de Indiana y Andy Harris de Maryland respaldó al candidato republicano a gobernador de Nueva York, Lee Zeldin.

“Me gané este trabajo”

Unas horas antes de que iniciara la votación sobre la candidatura para ser presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy dijo a sus compañeros “Me gané este trabajo. Ganamos esta mayoría y maldita sea, la vamos a ganar hoy”.



También admitió que sabía que probablemente no tendrá los 218 votos necesarios para ganar en la primera votación, pero prometió que no retiraría su oferta inicial si fallaba. “No me voy a ir. Voy a estar de pie hasta que los últimos cuatro amigos estén conmigo”.



CNN reportó que McCarthy dejó en claro que no participaría en negociaciones con un puñado de republicanos de línea dura que se oponen a que se convierta en presidente.



Horas antes de la votación, Andy Biggs de Arizona, quien siempre se mostró en contra de McCarthy tuiteó “Incluso después de los intentos de McCarthy Machine de ganar votos (nuestro) partido aún requiere un nuevo liderazgo y continuaré oponiéndome a McCarthy para el cargo de presidente de la Cámara”.