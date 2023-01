Gregg Berhalter seleccionador de Estados Unidos bajo Investigación por un acto de violencia doméstica de 1991

Mediante un comunicado oficial se ha dado a conocer que US Soccer contrató a un bufete de abogados para supervisar la investigación del entrenador Gregg Berhalter sobre los detalles que rodean un acto de violencia doméstica que ocurrió en 1991, anunció la federación en un comunicado el martes.

Por otro lado, el mismo entrenador que estuvo presente en el Mundial Qatar 2022 y que podría estar en la próxima Copa del Mundo en Estados Unidos, México, y Canadá 2026, habló y en su declaración dijo que alguien se había puesto en contacto con US Soccer diciendo que tenía información que “lo derribaría” y reveló que había pateado a su pareja de mucho tiempo, Rosalind, luego de una discusión en el bar.

“En el otoño de 1991, conocí a mi alma gemela. Acababa de cumplir 18 años y era estudiante de primer año en la universidad cuando conocí a Rosalind”, escribió Berhalter en Twitter. “Una noche, mientras bebíamos en un bar local, Rosalind y yo tuvimos una acalorada discusión que continuó afuera. Se volvió física y la pateé en las piernas”.

Además, Berhalter dijo que las autoridades nunca estuvieron involucradas sobre este acto y que buscó asesoramiento después del incidente. Aunado a esto, dijo que los dos se reconciliaron después de la pelea, terminaron casándose y son padres de cuatro hijos.

“Las lecciones aprendidas de esa noche hace más de tres décadas se convirtieron en la base de una relación amorosa, devota y de apoyo, de la que nos enorgullecemos y celebramos con nuestro 25 aniversario de bodas el fin de semana pasado”, agregó Berhalter.

Con respecto a la investigación, US Soccer dijo en su comunicado: “Al enterarse de la acusación contra el entrenador en jefe de la Selección Masculina de EE. UU. Gregg Berhalter el 11 de diciembre de 2022, US Soccer contrató de inmediato a Alston and Bird LLP para realizar una investigación independiente sobre el asunto”.

“A través de este proceso, US Soccer se enteró de un posible comportamiento inapropiado hacia varios miembros de nuestro personal por parte de personas ajenas a nuestra organización. Nos tomamos ese comportamiento en serio y hemos ampliado nuestra investigación para incluir esas acusaciones”, agrega el comunicado.

