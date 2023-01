La Opinión Hoy: Motín mortal en CERESO de Chihuahua. Fútbol mundial en época de cambios extremos

Se ha confirmado la muerte de al menos 17 personas en el centro de readaptación social El Cereso Estatal No. 3, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Todo eso luego de que un grupo armado entrara de forma violenta en la mañana del domingo 1 de enero.

Dentro de las personas que fallecieron, están identificados 10 oficiales de seguridad y custodia y 7 internos. Los más angustiados eran los familiares de los presos, que no tenían información de nada de lo que pasaba adentro.

“No están informando nada, no ha salido nadie, no hay información, estamos a la expectativa de lo que está pasando”, dijo uno de los familiares en las afueras del recinto penitenciario.

Se sabe también que hay 15 lesionados y 14 personas secuestradas, según datos ofrecidos por las autoridades competentes.

Si es que hay una buena noticia de lo acontecido, es que el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, detalló que durante el motín, la Guardia Nacional y el Ejército mexicano lograron decomisar armas, drogas y vehículos.

Al parecer, se buscaba sacar a tres internos de los 3901 que habitan la cárcel de Chihuahua. Para poder hacerlo afectaron a todos los que viven allí

Óscar Ibañez, representante de la gobernadora, dijo que si bien ya se controló la situación, se estará informando del avance de las averiguaciones.

“El control de la situación, pues, ya se dio, pero ahora están revisando todos los reos que faltan, cuantos escaparon, todo el detalle de la cronología lo va a proporcionar la fiscalía”, dijo.

Mercado de verano movido

El mundo del fútbol varonil estará una vez más movido durante el inicio de este 2023 y no precisamente por un torneo, sino porque muchos de sus grandes protagonistas podrían cambiar de aires al terminar la temporada.

A nadie extrañé que los ídolos se muden de casa, ciudad, país o club, durante el próximo verano.

El mismísimo Lionel Messi termina su contrato con el PSG y aunque los rumores han sido muchos, es casi un hecho que el astro argentino renovará al menos por una temporada más. Buscará conseguir la ansiada Champions para el club parisino.

Benzema, Kroos, Modric, piezas fundamentales para el éxito europeo del Real Madrid, también podría cambiar de equipo. Marco Asensio podría salir del conjunto merengue.

Los jugadores que terminan contrato en junio de este año ya pueden tener conversaciones para definir su futuro.

Otros estelares que podrían cambiar de aires pueden ser Marcus Rashford, Jan Oblak, Jorginho, Ngolo Kante. La fecha clave para cualquier posible movimiento es el 30 de junio.

Seguir leyendo

Se cumplen tres años de la muerte del ex comisionado de la NBA, David Stern

Actor español José Manuel Poga arriba a los 43 años en medio de una nueva serie en Netflix

Bolivia: Quién es Luis Fernando Camacho, fuerte opositor de Evo Morales y que fue detenido