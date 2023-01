Natalia Téllez derritió corazones con una foto nunca antes vista del nacimiento de su hija Emilia

Desde la playa y con aves volando a su alrededor, así reapareció en redes la conductora y actriz Natalia Téllez, quien reflexionó sobre sus experiencias vividas durante el pasado 2022, dejando ver uno de los momentos más íntimos de su vida, el nacimiento de su pequeña.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora de ‘Netas Divinas’ dio una mirada a algunas imágenes que representaron momentos monumentales del año pasado. Dentro de las fotografías que reinaron su carrusel de imágenes estuvieron escapadas a la playa, reuniones con amigos y familia.

“2022: te llevaste mi panza y me trajiste una niña, me dejaste claro quien es mi familia y que es lo que mi corazón está destinado a hacer, me hiciste adulta y madre…finalmente me preparaste para despedir a mi abuela. Estoy agradecida”, escribió Natalia Téllez para acompañar la emotiva publicación.

Si bien cada postal contó una historia diferente, fue aquella donde Natalia Téllez mostró uno de los primeros instantes vividos junto a su bebé Emilia recién nacida y desde el hospital la que emocionó al público.

La fotografía dejó ver a la también actriz enfundada en una bata de hospital mientras sostiene en brazos a su hija junto a Antonio Zabala.

Como resultado de su hazaña, la presentadora de 37 años se volvió el blanco de decenas de mensajes de cariño provenientes de celebridades y uno que otro fanático. Tal fue el caso de la actriz Angelique Boyer, Consuelo y Daniela Magun, por mencionar algunos.

“Por qué estás tan bonitaaa, por qué por qué por qué!!!”; “Omg Natalitaaaaaa!! Eres la viva imagen de tu abuela!! Seguro era identica a ti de joven!!”; “Que hermosa” y “Pareces Barbie”, son algunos de los mensajes que se leen en la red.

