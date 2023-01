Natti Natasha presume sus encantos en una selfie, usando un body transparente

Natti Natasha ha comenzado el año con mucha energía y luciendo espectacular. Así lo dejó ver en su más reciente post de Instagram: una selfie en la que aparece usando un body transparente que resaltó sus atributos. El mensaje que escribió junto a la imagen fue: “Primer flow del año 🤪 quien se bañó hoy también?”

La dominicana también compartió una imagen en la que aparece sosteniendo una vela, y la acompañó con un mensaje de reflexión por el término de 2022, informando que lanzará nueva música en los próximos meses: “Qué año 2022 ! Qué tanto he aprendido, de la vida, de mi alrededor y de mí misma . Este corazón siempre está agradecido con ustedes por apoyarme infinitamente con garras ! Este año voy a sacar mas música 🎶 De todo y para todos los gustos, seguiré celebrando y brindando por cada meta alcanzada con @tashawines , seguiré cuidando a mi hija , mi hermosa flor 🌹 Seguiré esperando al amor de mi vida ♥️, y seguiré positiva, Como la guerrera firme que siempre han conocido, estoy agradecida por TODO sin dejar nada afuera . Porque TODO (bueno o malo) aunque en el momento nos rompa por dentro, nos construye, nos levanta, nos hace más fuertes y más sabios. Felicidades al mundo COMPLETO , a mi República Dominicana LOS AMO ! Nuevo año , nuevo comienzo y a seguir DANDOLE SIN PARAR”. ✨

Natti también obtuvo más de un millón de likes por una foto navideña que publicó, en la que aparece acompañada de su pequeña hija Vida Isabelle. Ambas posaron muy elegantes junto al árbol, usando unos vestidos de color rosa y llenos de adornos. View this post on Instagram A post shared by NATTI NATASHA (@nattinatasha)

