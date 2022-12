Natti Natasha se recuesta en el piso, envolviéndose como regalo

A pesar de que su pareja Raphy Pina se encuentra en prisión, Natti Natasha se dispuso a pasar las fiestas de fin de año muy feliz. Y ha causado sensación con su más reciente video de TikTok, que ha obtenido más de siete millones de reproducciones y que la muestra recostada en el piso, envolviéndose en papel de regalo mientras su hija Vida Isabelle contempla desconcertada.

En otro clip la bella reguetonera dominicana aparece envolviendo una muñeca, la cual fue el regalo para su pequeña. Ambas posaron muy elegantes para una foto junto al árbol de Navidad y hasta sus vestidos combinaron en el color.

Hace algunas semanas Natti recibió una sorpresa de parte de Raphy, lo cual compartió en su cuenta de Instagram. Se trataba de un auto deportivo con motivo de su cumpleaños, y al descubirlo ella no dejó de mostrarse muy emocionada; el mensaje que escribió como complemento del post fue: “Lejos , pero aquí. Nunca dejas de sorprenderme , nunca dejas de ser tú. Nunca dejas de hacerme sentir la mujer más feliz del mundo. Pasé mi cumple contigo, y esas dos horas fueron la mejor celebración porque nos olvidamos de todo. Mi mejor amigo, mi media mitad. Buscaste los mejores cómplices porque no sospeché nada , y eso 👀 que me las llevo todas lol. GRACIAS porque se que no te quedaban muchos minutos y aun así te quedaste conmigo pa llorar contigo de la felicidad lol 😝 TE AMO PARA SIEMPRE”. View this post on Instagram A post shared by NATTI NATASHA (@nattinatasha)

También te puede interesar:

-Natti Natasha pone en su lugar a quienes la tachan de infiel: “Yo no soy como tú”

-Natti Natasha y la polémica exigencia que le hará firmar a Raphy Pina mientras está en la cárcel ¿Lo podrá hacer? | VIDEO