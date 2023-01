Carlos Hermosillo arremete contra la directiva del Cruz Azul: “No le creo nada a estos tipos”

El histórico goleador del Cruz Azul, Carlos Hermosillo se mostró bastante enfadado con la actual directiva del Cruz Azul y las presuntas promesas que le hicieron en algún momento de convertirse en el nuevo director deportivo de la franquicia.

Las declaraciones las hizo en entrevista con W Deportes, a quienes afirmó no creer en nada de lo que dijeran los miembros de la actual directiva del equipo cementero.

“Lo más cerca que estuve fue con esta nueva directiva. Me citaron en un restaurant, me prometieron que yo iba ser no sé qué. Me citaron para grabar un video y después nada“, dijo Hermosillo.

“No me dijeron nada, yo no le creo nada a estos tipos. La gente que no tiene palabra no vale nada, no es confiable“, prosiguió el histórico ex futbolista mexicano.

De igual manera, Hermosillo restó importancia al trofeo que ganó Cruz Azul recientemente, y lo calificó como un “trofeo de cartón”. Además fue muy crítico por los actuales fichajes del equipo y señaló que es actualmente un equipo mal estructurado con jugadores “chiquitos”.

“Yo no se que promotor y quién es el encargado de manejar Cruz Azul actualmente“, se preguntó y afirmó que se debe traer a gente preparada para dichos cargos. A su juicio engañaron a la gente con el supuesto fichaje de Luis Suárez, quien aseguró que tenía más de cinco ofertas antes de pensar en “La Máquina”.

Interrogado sobre si podría trabajar con Cruz Azul actualmente, Hermosillo aseguró que no a pesar de sentir un amor muy grande por la institución.

“No, ahora ya no puedo. Amo Cruz Azul, me encantaría hacer algo por el equipo. Pero yo no trabajo con gente así”, reiteró.

