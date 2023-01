Roku construirá sus propios aparatos de TV

Roku informó que lanzará su propia línea de televisores próximamente en lo que representa la expansión de las operaciones de la popular marca de reproductores de medios digitales. El anuncio fue realizado como parte de la presentación de la compañía en el Consumer Electronic Show (CES) 2023 de las Vegas.

La compañía reveló que en una primera instancia sacará al mercado dos series de televisores inteligentes, los cuales llevarán por nombre, Roku Select y Roku Series. En total estas líneas dispondrán de 11 modelos que irán desde las 24 hasta las 75 pulgadas.

“En los últimos 20 años, Roku ha sido fundamental en lo que ahora es la forma principal de disfrutar de una gran serie de televisión, una película clásica o deportes en vivo”, explicó Mustafa Ozgen, presidente de dispositivos de Roku.

Desde la compañía explicaron que uno de los puntos fuertes de sus televisores son su bajo costo pues su precio irá desde los $119 dólares en el caso de los más económicos, hasta los $999 dólares para los de mayor formato.

Ozgen agregó que el objetivo de Roku es brindar la mejor experiencia televisiva para sus usuarios, por lo que los nuevos televisores llegarán para complementar su actual línea de productos que incluye dispositivos de streaming tanto en HD como en 4K.

“Nuestro objetivo es continuar creando una experiencia televisiva aún mejor para todos. Estos televisores de la marca Roku no solo complementarán la línea actual de modelos de televisores Roku de la marca de socios, sino que también nos permitirán habilitar futuras innovaciones de televisores inteligentes”, afirmó el presidente de Roku.

Algo en lo que la marca aún no ha ofrecido detalles es en cuanto a la tecnología que incorporarán los televisores, algo que en el actual mercado altamente competitivo es fundamental al momento de escoger qué televisor comprar. No obstante, se espera que estos equipos sean de una gama media y por tanto no dispongan de todas las características que otras marcas como Samsung incluyen en sus televisores.

