Alemania ofrece carros blindados y sistema de defensa aérea “Patriot” a Ucrania

Los primeros “Marder” serán suministrados el primer trimestre de 2023, después de que el Ejército alemán haya formado en su manejo a soldados ucranianos, agregó dicho medio, citando fuentes gubernamentales. Además, el Gobierno de Olaf Scholz se plantea también enviar al Ejército ucraniano más blindados antiaéreos de tipo Gepard, según fuentes de “Der Spiegel”.

Berlín y Washington emitieron un comunicado conjunto para anunciar la decisión de suministrar por primera vez a Kiev vehículos de combate, aunque no proporcionaron cifras.

El Marder 1A3 es un vehículo de combate de infantería (VCI) diseñado en los sesenta y producido a fines de los setenta, para el Ejército Alemán de la Alemania Federal.

BREAKING: Germany will provide Marder infantry fighting vehicles to #Ukraine️. We’ll also join the U.S. in supplying an additional Patriot air defense battery.@POTUS and @Bundeskanzler are determined to provide Ukraine with the support that’s necessary, for as long as needed. pic.twitter.com/FHak6m9Uw2

— Emily Haber (@GermanAmbUSA) January 5, 2023