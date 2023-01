En video, Hugh Jackman pide a la Academia no nominar a Ryan Reynolds por Mejor Canción Original

Hugh Jackman hizo uso de su cuenta de Instagram para publicar un video en el que da sus buenos deseos para 2023, pero de inmediato pidió a la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas no nominar al premio Oscar la canción “Good afternoon”, que es interpretada por Ryan Reynolds en la película “Spirited”.

Todo ello fue en plan de broma, pero causó impacto entre los fans de ambos actores, quienes comparten créditos en la cinta “Deadpool 3”que se estrenará en 2024. En el clip Jackman aparece diciendo: “Hola a todos, es 2023, y realmente quería enviar un mensaje positivo a principios de año, pero los eventos recientes lo han hecho imposible…Ahora, que Ryan Reynolds obtuviera una nominación en la categoría de Mejor Canción haría que el próximo año de mi vida fuera insoportable…Sería un problema. Entonces, para recapitular: me encantó “Spirited”, amo a Will (Ferrell), amo a Octavia (Spencer), amo la canción “Good afternoon”, amo a Benj (Pasek) y Justin (Paul), pero por favor, por favor, desde el fondo de mi corazón, no validen a Ryan Reynolds de esta manera, por favor”.

Por su parte Ryan comentó el mensaje de Hugh, y a través de su cuenta de Twitter publicó lo siguiente: “No estoy de acuerdo. Creo que los deepfakes que cantaron y bailaron por Will y yo estaríamos encantados de presentarnos en la entrega de los premios Oscar“. Estrenada hace dos meses “Spirited” lleva en los roles protagónicos a Reynolds y Ferrell, y obtuvo críticas encontradas.

