Ryan Reynolds filmó su propia colonoscopia y compartió el resultado para generar conciencia

El actor estadounidense Ryan Reynolds dio mucho de qué hablar luego de sincerarse con el público y mostrarse en su estado más vulnerable. Y es que el protagonista de ‘Deadpool’ compartió un video de la colonoscopia a la que se sometió tras perder una apuesta y que al final de cuentas le salvó la vida. ¡Aquí te contamos los detalles!

Fue a través de un audiovisual que el esposo de Blake Lively difundió la realización de su primer colonoscopia, esto con la intención de destacar la importancia de la intervención en la detección temprana del cáncer colorrectal.

Sin embargo, lo que el famoso no se esperaba es que en el proceso se le detectaran unos pólipos de los que tuvo que ser operado. “Es un paso simple que literalmente podría, y quiero decir literalmente, salvar tu vida”, reflexionó Ryan Reynolds.

El video comienza con la estrella de Hollywood haciendo un recorrido por el centro de salud, NYU Langone Health, donde se realizó la colonoscopia. Tras su examen rectal de 30 minutos, se ve a Reynolds despertándose de la anestesia, y al médico Jonathan LaPook analizando las imágenes de la intervención.

Allí, arrojó la existencia de un pólipo ‘extremadamente sutil’ en el lado derecho del colon del actor. “Esto fue potencialmente un salvavidas para ti”, explicó el especialista. “No estoy bromeando, no estoy siendo dramático. Esto es exactamente por lo que se hace. No tenías síntomas“.

LaPook felicitó a Ryan Reynolds por darle la importancia necesaria a su salud y realizarse este estudio: “Nadie sabría que tenía esto, pero Reynolds llegó a la edad de detección, 45, se hizo una prueba de rutina, y ahí lo tienes. Es por eso que la gente necesita hacer este análisis. Esto salva vidas”.

“Nunca me habría hecho ningún procedimiento médico delante de la cámara para que fuese compartido. Pero no todos los días se puede dar visibilidad sobre algo que puede salvar vidas, esto es suficiente motivación para mí para dejar que una cámara se introduzca por mi trasero”, finalizó Reynolds.

