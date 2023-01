Dodgers dejan en libertad a Trevor Bauer y prefieren pagarle los $22.5 millones de dólares de la temporada antes que mantenerlo en el equipo

Los Ángeles Dodgers dejaron oficialmente en libertad al polémico lanzador Trevor Bauer y además prefirieron cancelar los $22.5 millones de dólares correspondientes al 2023, antes de seguir cargando con el jugador en su roster. La información fue confirmada en las redes sociales del equipo que además indicaron que el lanzador será envíado a asignación para finalmente ser liberado.

Es importante señalar que los Dodgers cuentan con siete días para que alguien lo reclame. Si pasa ese tiempo, cualquier equipo tendría la posibilidad de firmarlo como agente libre por al menos $720 mil dóares.

Cabe acotar que la decisión se produce dos semanas después de que al ganador del Cy Young se le redujera la sanción de 324 juegos a 194, lo que significaría la vuelta inmediata a los diamantes, sin embargo le serían descontados los 50 juegos restantes por el inicio de la temporada 2023. Esta situación le dio un plazo de 14 días a los Dodgers para decidir el futuro del lanzador y finalmente tomaron la citada medida.

“La organización de los Dodgers cree que las denuncias de agresión sexual o violencia doméstica deben investigarse a fondo, con el debido proceso para los acusados. Desde el principio, hemos cooperado plenamente con la investigación de Major League Baseball y hemos seguido estrictamente el proceso estipulado en la Política Conjunta de Violencia Doméstica, Agresión Sexual y Abuso Infantil de MLB“, dice el comunicado de los Dodgers difundido a través de sus redes sociales.

“Dos revisiones exhaustivas de toda la evidencia disponible en este caso, una por parte del comisionado Manfred y otra por un árbitro neutral, concluyeron que las acciones del Sr. Bauer justificaron la suspensión activa más prolongada en nuestro deporte por violaciones de esta política. Ahora que este proceso se ha completado y, después de una cuidadosa consideración, hemos decidido que ya no formará parte de nuestra organización“, concluyó el comunicado.

La reacción de Trevor Bauer

Trevor Bauer se mostró sorprendido por la decisión de los Dodgers, sin embargo acotó que la respetará y deseó éxito para sus antiguos compañeros e incluso se mostró agradecido con el equipo ya que considera que le han brindado el apoyo necesario en este tiempo, sin embargo señaló que había llegado la hora de brillar con otro equipo. Trevor Bauer seems surprised by the Dodgers decision to DFA him pic.twitter.com/rdEfMtvtQm— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) January 7, 2023

Bauer quien se unió a los Dodgers en febrero de 2021 con un contrato de $102 millones de dólares por tres años, fue acusado por una mujer de agresión durante dos encuentros sexuales con el lanzador que negó haber actuado mal en todo momento, y posteriormente fue denunciado por dos mujeres más, hecho que llevó al comisionado de la MLB a anunciar la conocida sanción de 324 juegos.

