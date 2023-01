Trump publica foto como presidente de la Cámara luego de la nominación de Gaetz

El jueves por tarde los republicanos “rebeldes”, en especial Matt Gaetz, dio mucho de qué hablar después de que emitió su voto a favor de Donald Trump como orador de la Cámara de Representantes y no por Kevin McCarthy.

Cuando tocó el turno de mencionar a su candidato, Gaetz se levantó de su asiento y con voz firme dijo “Donald Trump” lo que provocó risas entre sus compañeros, como por ejemplo el de Marjorie Taylor Greene quien incluso le lanzó unos aplausos.

Rep. Matt Gaetz (R-FL) votes for Donald Trump for Speaker of the House. pic.twitter.com/Kia8NNNqOv — The Recount (@therecount) January 5, 2023

Pero no fue la única vez que lo hizo, a este chiste le siguió uno más que también fue captado por las cámaras de los comunicadores que están cubriendo el evento. Rep. Matt Gaetz (R-FL) votes for Donald Trump for Speaker of the House for a second time. pic.twitter.com/pp7w7fUatX— The Recount (@therecount) January 5, 2023

Después de este “gesto”, el exmandatario Donald Trump le respondió a través de una imagen donde se le puede ver como presidente de la Cámara de Representantes y sosteniendo el mazo.

Trump no ha sido el único nombre que Gaetz ha mencionado, también está el de Jim Jordan a quien nominó durante su discurso minutos después de que, quien se convertirá en el presidente del Comité Judicial de la Cámara, se pronunció a favor de McCarthy.

El exmandatario también ha usado su red social para celebrar la “victoria” de su partido “una gran victoria republicana hoy, después de pasar por numerosos pases de lista que no lograron producir un presidente de la Cámara ha hecho que la posición y el proceso de convertirse en presidente más grande y más importante que si se hiciera de la forma más tradicional”.