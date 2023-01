Veterano surfista “Mad Dog” Freire muere en una ola gigante

El mundo del surf se encuentra de luto luego de que el experimentado surfista brasileño Marcio Freire muriera el jueves mientras practicaba surf frente a la costa de Portugal, conocida como Nazaré.

De acuerdo con el Municipio de Nazaré, Freire, de 47 años, sufrió un accidente mientras practicaba surf en esa localidad, que lamentablemente provocó su muerte.

La autoridad local destacó que otros surfistas que se encontraban en el agua procedieron a rescatar a su colega y lo llevaron hasta la playa donde fue atendido por socorristas.

“El surfista sufrió un accidente, mientras practicaba surf, que le dejó sin vida. Los surfistas que se encontraban en el agua, y tal y como estaba definido en el plan de seguridad, procedieron a rescatar al surfista hasta la playa donde, en un primer momento, fue rescatado por el equipo de socorristas”, explicó la autoridad local en un comunicado.

Sin embargo, el Municipio de Nazaré explica que los esfuerzos para reanimar al surfista brasileño y salvar su vida resultaron infructuosa y se le declaró muerto minutos después del accidente mortal.

“A pesar de todos los esfuerzos, las maniobras de reanimación resultaron infructuosas, habiendo sido declarada la muerte por el médico presente en el lugar”, agregó el municipio en la comunicación oficial.

El surfista falleció tras caer cuando practicaba “surf remolcado”, una modalidad en la que el surfista es arrastrado hacia una gran ola por una moto acuática u otro vehículo.

¿Quién era Marcio Freire?

Freire comenzó a surfear desde pequeño y a lo largo de su trayectoria logró viajar por todo el mundo deslizándose por las mejores y más icónicas olas del planeta.

El surfista de 47 años se convirtió en uno de los tres representantes de esta disciplina en ser conocidos como los “Mad Dogs” después de que lograra conquistar una gigante ola conocida como “Tiburón” en las playas de Hawái. View this post on Instagram A post shared by Marcio Freire (@marciofreiremaddog)

Tras conquistar esas olas, Marcio apareció junto a las leyendas Danilo Couto y Yuri Soledade en el documental “Mad Dogs” en el 2016, al ser considerados como los mejores representantes de este deporte acuático.

De acuerdo con medios brasileños, Freire tenía amplia experiencia surfeando olas gigantes en diferentes playas en las que había practicado este deporte.