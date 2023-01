Madre del tirador de Uvalde arrestada por amenazar de muerte al hombre con quien ahora vive

La madre del tirador de la escuela primaria Robb, quien asesinó a tiros a 19 estudiantes y dos maestras en mayo, enfrenta cargos por presuntamente amenazar con matar a un hombre, informó la policía de Oklahoma City.

Adriana Martínez Reyes, de 40 años, fue arrestada y acusada el 4 de enero de amenazar con realizar un acto de violencia, así como agresión el miércoles después de un incidente de violencia doméstica, dijo la policía.

El arresto marca la segunda vez este mes que la policía responde a la casa de Oklahoma donde ahora reside la madre de Salvador Ramos, de 18 años.

Según un informe policial obtenido por The Daily Beast, la policía de la ciudad de Oklahoma fue enviada por primera vez a la casa de Reyes el día de Año Nuevo después de recibir un informe de un incidente de violencia doméstica.

Si bien los oficiales terminaron yéndose sin arrestar a Reyes ni al hombre no identificado que también vivía en la casa, las autoridades fueron llamadas solo tres días después, alrededor de las 9:56 a.m., y el hombre alegó que Reyes había “amenazado con matarlo”.

El hombre dijo que Reyes “se enojó con él y le dijo antes de mudarse de esta casa que lo va a matar”, señaló el informe policial, y agregó que “él piensa que ella lo va a matar mientras duerme y está aterrorizado”.

Una vez que los oficiales llegaron a la casa, Reyes “salió y comenzó a gritar” al hombre, quien también estaba con otro testigo, según el informe.

Después de que arrestaron a Reyes, ella negó haber amenazado violentamente al hombre, a pesar de que los testigos corroboraron las afirmaciones.

Reyes todavía estaba detenida con una fianza de $1,000 dólares en el Centro de Detención del Condado de Oklahoma hasta el viernes por la tarde, y no está claro de inmediato si ha contratado a un abogado.

Sin embargo, el arresto de Oklahoma no es la primera vez que Reyes enfrenta problemas legales.

Según Uvalde Leader-News, Reyes fue arrestada por allanamiento de morada y una antigua orden de arresto por operar un vehículo sin una licencia válida en junio.

El arresto se produjo solo un mes después de que su hijo adolescente matara a 21 personas con un rifle semiautomático el 24 de mayo de 2022.

En el momento de la masacre, que es el tercer tiroteo escolar más mortífero en la historia de los Estados Unidos, el adolescente vivía con su abuela.

La abuela de 66 años, quien recibió un disparo en la cara antes de que Salvador se dirigiera a la escuela primaria de Texas, estaba entre las 17 personas que también resultaron herida.

“No tengo palabras para decir, no sé en qué estaba pensando”, dijo Reyes a Televisa después del tiroteo. “Él tenía sus razones para hacer lo que hizo. Por favor, no lo juzgues. Solo quiero que los niños inocentes que murieron me perdonen. Perdóname, perdona a mi hijo. Sé que tenía sus razones”.

Leer más

* Premio mayor de Mega Millions aumentó a $1,100 millones de dólares, el tercer monto más grande en la historia de EE.UU.

* Oficiales de Virginia Occidental encuentran restos humanos a dos horas de donde se vio por última vez a una mujer desaparecida

* Padre de Texas afirmó que su ex esposa viajó a California para castrar químicamente a su hijo de 9 años