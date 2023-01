Oficiales de Virginia Occidental encuentran restos humanos a dos horas de donde se vio por última vez a una mujer desaparecida

Funcionarios de Virginia Occidental encontraron restos humanos el jueves en medio de la búsqueda de Gretchen Fleming, de 28 años, quien fue vista por última vez durante la madrugada del 4 de diciembre en My Way Lounge en Parkersburg, donde se fue con un hombre no identificado.

Su familia la reportó como desaparecida el 12 de diciembre.

A unas dos horas de Parkersburg, donde desapareció Fleming, se encontraron restos humanos sospechosos en Elm Grove, según la cadena WTOV.

El alguacil del condado de Ohio, Tom Howard, le dijo a la filial de FOX que los funcionarios fueron conducidos a los restos humanos sospechosos el jueves después de que su oficina recibió una llamada de otro departamento sobre una persona desaparecida.

Howard dijo que los restos fueron llevados a casa funeraria Kepner, donde un médico forense realizará una investigación.

El teniente de la policía de Parkersburg, James Stalnaker, le dijo previamente a Fox News Digital que un hombre sin identificar es una persona de interés.

“Él es una persona de interés en esta investigación”, dijo Stalnaker. “Sabemos que ella se fue con él. Creemos que ella viajó de regreso a su residencia con él. Ha dado declaraciones inconsistentes”.

“A través de su propia admisión, ella estuvo en un momento en su vehículo, pero él afirma que no llegó a su casa”, dijo. “No hay indicios de que se conocieran antes de esta noche”.

Stalnaker también dijo que Fleming dejó su bolso en el bar, que contenía su teléfono y tarjetas de débito y crédito.

Según la policía, Fleming se presentó en el bar con otra persona.

