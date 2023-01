Michael Fanone lamenta que solo un republicano apareciera en un evento del Capitolio que conmemora el 6 de enero

El exoficial del Departamento de Policía Metropolitana de DC, Michael Fanone, no pudo evitar mostrar su molestia por la falta de audiencia de los legisladores republicanos en el Capitolio a la ceremonia de conmemoración en honor a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y proteger el complejo durante los disturbios del 6 de enero.

Fanone tachó de “vergonzosa” la ausencia del Partido Republicano, incluso dijo a CNN que si bien no le gustaba pintar a nadie de “grandes rasgos”, sí lamentó que solo un congresista republicano, Brian Fitzpatrick de Pensilvania, asistiera a la ceremonial del viernes dominada por los legisladores demócratas.

“Durante los últimos dos años en los que he hablado abiertamente sobre el 6 de enero, he tratado de caminar sobre una línea muy fina cuando se trata de condenar a los republicanos”, dijo Fanone a CNN. “A nadie le gusta que lo pinten con brocha gorda. A las fuerzas del orden ciertamente no les gusta eso, y no creo que todos los republicanos simpaticen con la agenda MAGA”.

También dijo que era difícil defender al partido “dicho esto, es muy difícil defender al Partido Republicano cuando solo uno de sus miembros se toma el tiempo para presentarse y mostrar su apoyo a las fuerzas del orden público que estaban allí defendiéndolos ese día. Es vergonzoso. Es una vergüenza para sus fiesta, y es un comportamiento vergonzoso”.



Fanone, quien se desempeñó como oficial metropolitano durante aproximadamente 20 años antes de renunciar a la fuerza en diciembre de 2021, recibió la Medalla Presidencial de Ciudadanos, uno de los premios civiles más importantes de la nación de manos del presidente Joe Biden durante una ceremonia en la Casa Blanca, denunció la escasa asistencia del Partido Republicano al evento del Capitolio “como alguien que anteriormente apoyó a candidatos republicanos, es vergonzoso”, dijo el exagente de policía a Tapper. “Pero parecen ser una fiesta, en este momento, eso es sin vergüenza”.