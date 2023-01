Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 9 al 15 de enero 2023

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al Tigre por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 9 al 15 de enero del 2023.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Parecerá que no has descansado nada, sentirás que el fin de semana no fue suficiente para reponer energía ni fuerza física y mental, así que es mejor que esta semana que comienza te la lleves con calma, no hagas más compromisos de los que ya tienes, no pretendas trabajar más tiempo que el de tu jornada cotidiana. Es necesario que estos días pongas atención en tu cuerpo físico y mental, demasiados pensamientos rumiantes que no dejan te repongas del todo. Es momento de depuración y limpieza profunda para tu ser energético y mental, trata de darte un tiempo importante para ti, para recolocarte, para solo quedarte con lo bueno, solamente y solo así podrás terminar la semana con la energía más repuesta y la mente más clara. En todo lo que se refiere al dinero es preferible que estos días no lo muevas, no lo inviertas, no lo gastes hasta que tengas la menta más lucida. En el amor no puedes arreglar ningún problema si primero no te arreglas tu.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Arrepentirse es de sabios y valientes. Esta semana podrás echarte para atrás en una decisión de trabajo o de familia que habías resuelto en días o semanas pasadas, que no te pesen las críticas ni las culpas, el corazón te está diciendo que no es por ahí, que ese no es el camino correcto, así que escucha y hazle caso, rara vez el corazón se equivoca. Esta semana es muy buena para poner en marcha planes de viajes, ya no pospongas este descanso tan merecido, necesitas aires nuevos, mirar otros paisajes, convivir con otras personas, necesitas que tu cuerpo, mente y energía se refresquen para poder seguir rindiendo como siempre y hasta mejor en cualquier ámbito de la vida. En esta jornada habrá cambios profundos en el hogar, no te resistas fluye con ellos, serán para un bien mayor.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Cuidado en como actúas en todo lo que tenga que ver con el amor de pareja, estarás en una energía no muy fluida y equilibrada, los celos pueden hacerse presentes, la desconfianza y hasta la incertidumbre, así que es mejor que antes de hacer o decir cualquier cosa la pienses dos veces o puedes provocar una discusión fuerte difícil de conciliar. Es una semana importante en todo lo que tenga que ver con el trabajo, por fin podrás tener reuniones importantes para poner sobre la mesa tus necesidades profesionales, si eres jefe es importante escuches a tus subalternos pues pueden tener grandes ideas que mejoren el modo de llegar a las metas laborales. Cuida tu energía, no la gastes de más, tomate tu tiempo para todo lo que se te presente en estos días, sin precipitaciones todo se acomodara en su justo lugar y momento.

Conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Es tiempo de comenzar la búsqueda del crecimiento tanto personal como profesional, el estancamiento ya está haciendo mella en la mente y en las emociones, así que ponte en acción, comienza a pensar a dónde dar el siguiente paso, y cuando lo tengas claro hazlo con firmeza y sin miedos que esta jornada está libre de obstáculos y podrás llegar a donde pretendes. En un buen momento para dejar de saturarte con emociones en desequilibrio, para poner en acción un plan para comenzar a tener un buen balance, es importante saber si puedes hacer este proceso solo, sola, y si no es así pide ayuda, pedir ayuda hablará de tu gran humildad y es un paso más para el crecimiento y la trascendencia. Cuidado con las decisiones que tomes con respecto a tu economía, no gastes en cosas que no necesitas, no quieras tapar con cosas materiales emociones en desbalance.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Los problemas de salud que te aquejaban por fin se quedan atrás, estas grandes preocupaciones se quitan de tu espalda y dejas ya de cargar con esto, pero es importante que por ningún motivo descuides tratamientos o seguimientos, no permitas que el trabajo absorbente o la desidia no te dejen concluir con cualquier recomendación médica. En el trabajo todo marcha a pedir de boca, es una semana ideal para fomentar la unión en tus iguales, si eres el líder, el jefe sigue demostrando con el ejemplo lo que se puede lograr con constancia. Todo lo que tiene que ver con la economía luce estable y fluido, pueden por fin darte créditos de cualquier tipo. En el amor la estabilidad y el crecimiento cada vez está más enraizado, así que no permitas que nadie se meta en la relación, ni para bien, ni para mal.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Cuidado con el pasado reciente, lo que pensaste se había terminado y quedado atrás puede regresar con gran fuerza y tratar de lastimarte emocional y sentimentalmente, pero agárrate de todo lo que has trabajado en tus emociones y no permitas que se acerque, literalmente no le abras la puerta, no le contestes llamadas, no permitas que te vuelvan a lastimar. Oídos sordos a palabras necias. En lo que tiene que ver con el trabajo alguien te puede sorprender, no le habías tenido mucha fe y ahora puede sacar de un problema o de un bache al equipo, al negocio, a la empresa, apláudeselo y agradécelo. En el dinero comienzas a ponerle fin a deudas, todo avanza y ya estás en el camino para terminar con esos números rojos con los que ya no podías más.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Nuevas y valiosas propuestas de trabajo, las buscaste y te cansaste de esperar, por eso las olvidaste, pero esta jornada puede haber llamadas, mensajes, entrevistas, piensa bien si es sí es lo que sigues deseando, si es así las posibilidades de un cambio laboral son grandes y buenas desde lo económico hasta el crecimiento profesional que tanto anhelas. Es tiempo para volver a conectar con la familia, no dejes de asistir a celebraciones o reuniones, pues ahí está un centro importante para nutrirte de amor. En la salud cuida de tus, la vista necesita un chequeo y un descanso.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Cualquiera que sea el modo en el que te quieres expresar esta semana será fluido y perfecto, la creatividad con la que caminaras estos días es asombrosa, puedes usarla para por fin darles fin a esos proyectos que no sabias como rematar, pero también te servirá para retomar el romance con tu pareja o para comenzar una relación amorosa con tan romanticismo que será casi imposible que te digan que no. Tus emociones las sientes tan estables y en equilibrio como hace mucho non te pasaba, recuperas las ganas por seguir luchando y creciendo en todos los sentidos, la luz ya está ahí, llegaste y a partir de hoy todo se te hará más ligero, más fácil, más fluido.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Es momento de planificar el resto del mes, no puedes seguir esperando que todo se acomode solo, no, es necesario que planees, que verifiques, que te pongas en acción y le des marcha a todos y cada uno de tus planes, desde los laborales, económicos, de viaje, de familia, de pareja. Puede existir la posibilidad de una nueva relación, algo que no te esperas, pero la atracción es fuerte y es mutua. Una semana para trámites escolares, no dejes que pasen más días sin resolver todo lo que tenga que ver con los estudios. En la salud cuida de articulaciones y huesos, puede haber dolencia y molestias que no te permitan rendir como pretendes.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Por fin la luz después de días de oscuridad y dudas. La serenidad se apodera de tus días y de ti, un descanso a los problemas, a las deudas, por fin tienes el tiempo y el espacio para recobrar fuerza, claridad mental, equilibrar tus emociones. De ahora en adelante cada decisión la tomaras desde el aprendizaje del pasado tratando de no cometer los mismos errores desgastantes y agobiantes. En el amor todo se estabiliza, pero es también tiempo de cumplir las promesas hechas, no es necesario que todas las cumplas de un jalón, pero comienza, una por una, has que tu pareja recobre la fe y la esperanza en ti.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

No es tiempo acelerar los asuntos del corazón, deja que todo fluya, que se acomode conforme pasen los días, si fuerzas cualquier situación la liga se puede romper y entonces no habrá remedio. Con tiempo y paciencia el amor te dará la recompensa correcta. Es tiempo de bajar las barreras y de integrarte cada día un poco más en la oficina, trabajo, negocio, ser un buen y solidario compañero, compañera, te abrirá puertas en todas las áreas que tengan que ver con lo laboral, hasta amigos buenos y leales pueden salir de esta integración. Cuidado con lo que comes, tendrás el estómago un poco delicado, bajo de energía, trata de no hace corajes y de que lo que te preocupe no lastime a tu cuerpo físico, pues lo sentirás reflejado en molestias en la boca del estómago.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Gran ánimo para la batalla que estas a punto de comenzar en el ámbito legal o en alguna injustica laboral. Si te pones en marcha con este gran brío que te caracteriza esta semana podrás concluir triunfante cualquier tipo de negociación o acuerdo, así que, para atrás, ni para agarrar vuelo, que el triunfo esta de tu parte. Llegó el momento de enfrentar tu presente. En el amor cuidado con esas promesas hechas que no has cumplido, pero más cuidado aun con seguir prometiendo cosas que sabes en el fondo de ti no cumplirás por la razón que sea, no quedes mal, no empeñes tu palabra si no la consumarás, no dejes tu nombre por los suelos. Esta semana no gastes en lo que no necesites, no prestes ni inviertas, pues puede ser que no veas de regreso ese dinero que tanto te consto ahorrar.