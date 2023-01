Horóscopo de hoy de Nana Calistar 08 de enero de 2023

ARIES

No permitas que nuevos cambios en tu trabajo o en tu círculo de amistades te dañen tus días, date la oportunidad de enfrentar lo que venga y disfruta al máximo. Ten cuidado de traiciones por parte de amigos y de pleitos familiares por no llegar acuerdos, pon todo en una balanza y mira que es lo que te conviene. Si no tienes un trabajo estable, busca mejores oportunidades, eso sí, no sueltes el hueso hasta no tener asegurado el otro porque después te vas a quedar como estúpida. Este año vendrán muchas mejoras y cambios positivos. Estarás algo sensible en estas fechas, trata de abrir más tu corazón y mostrarle a tu familia tus sentimientos. Cuídate de dolores estomacales y de retraso en tus responsabilidades, así que ponte las pilas. No confundas sentimientos debes tener en claro lo que quieres y deseas. Ya dile que sí a esa persona que te anda rogando dese hace tiempo, no exijas más de lo que puedes ofrecer y si la persona a quien tú quieres no te pela, nada tienes que seguir haciendo ahí, Valórate y amate lo suficiente. Le darás la razón a esas palabras que alguien te dijo sobre cierta persona, por fin lo descubrirás todo y se te caerá la venda de los ojos, no te estreses, trata de buscarle la parte positiva a cada una de las situaciones que te ocurren, aunque estés de la shingada y te sientas impotente piensa como le vas a dar una segunda oportunidad al amor.

TAURO

Recuerda que el amor no se acaba solo cambia de cama así que si estas pasando por un momento complicado el amor volverá aparecer cuando menos lo imaginas solo ten un poco de confianza. Oportunidad de mejorar en aspectos del área sentimental, pero tienes que ser muy inteligente para no cometer los mismos errores, suelta lo que ya dolió y enfócate en lo que importa y vale la pena. Una amistad necesita mucho de ti, no le des la espalda y bríndale al menos tu apoyo porque el día de mañana podrías necesitarlo. Ya no pienses tanto en ese alguien del pasado ni en lo que pudo ser, lo hecho está hecho, ya fue, a la shingada y el o la que sigue, next, necesitas no seguir así o de lo contrario jamás lograrás consolidar algo nuevo, no te cierres a nuevas oportunidades, necesitas trata de descansar bien y no desvelarte porque eso te daña y genera arrugas y ahorita no está el horno pa bollos. Cuídate en la alimentación pues si sigues comiendo como comes y no llevas una rutina de ejercicio subirás mucho de peso y te costará mucho bajarlo, debes iniciar el año al 100 con toda la actitud. Este año enfócate en mejorar tu físico para verte como Dios manda. Déjate de flojeras y huevonerías, no pierdas más tu tiempo y no dejes para otro día lo que tienes que resolver y hacer ahora, ten bien presente que la vida es corta y si te la pasas lamentándote por errores del pasado jamás lograrás avanzar y llegar a algo bello.

GÉMINIS

Muchos sueños que se los llevará la shingada por falta de ganas de ponerlos en práctica, recuerda que este es tu año tienes que aplicarte en todo lo que realices. No dejes pendientes que puedes resolver hoy para otro día o se te va a juntar todo el show y no sabrás como librarte de eso, tira objetos que estén estrellados o dañados de casa porque solo están reteniendo malas energías y no te dejarán avanzar. Personas del pasado regresan, ponte alerta y piensa si abres o cierras esa puerta pues podrías exponerte a que te hagan daño, ten presente que a veces comer recalentado causa diarrea o indigestión, las segundas oportunidades son válidas siempre y cuando la persona en cuestión sea capaz de aceptar tus condiciones. Viene mucho trabajo, estrés y grandes responsabilidades en este inicio del año de las cuales no podrás hacer aún lado; esto acompañado de dinerito pa’ el gasto y para tus cosas. Una amistad necesita mucho de ti, no le des la espalda y bríndale al menos tu apoyo pues pasará por una situación en la cual se quedará sin pareja. Vas a subir de peso, cuida más lo que te llevas al estómago y controla tu ansiedad pues te hará comer demás. Si tu pareja se ha mostrado indiferente pon mucha atención pues una de sus amistades le ha estado metiendo cosas en la cabeza, recuerda que la comunicación siempre será lo que los ayude a mejorar.

CÁNCER

La vida premiará tu gran valor y te devolverá a manos llenas lo que te ha debido todo este tiempo solo debes de tener un poco de paciencia para que eso ocurra. Ten mucho cuidado con cambios de humor repentinos los cuales podrían dañar más de la cuenta, no te enojes por cuestiones que se pueden solucionar y que tienen solución. Viene un viaje o sabrás de familia lejana, te sentirás muy feliz, aprovéchalo y disfrutalo. Cuídate las espaldas de compañeros de trabajo te tienen mucha envidia, recibirás una llamada o mensaje de texto que te pondrá feliz, amigo o amiga te buscará para contarte un chisme no hagas caso ni te metas en problemas ajenos. Viene una noticia que no esperas que te pondrá los pelos de punta, no te sofoques ni te mal gastes tu tranquilo y tranquila todo tiene solución, solo será cuestión de que trabajes en eso; no te estreses ni pienses en cosas que no son antes de tiempo. Necesitas que arregle tus méndigos problemas con terceras personas, pero no te pases de lanza pues podrías dañar a quien te importa más de lo que crees e imaginas. Aléjate de amigos y personas conflictivas que solo buscan dañarte o hacerte sentir mal con comentarios sin sentido. Si ves que no mejoras en algún aspecto o todo te sale mal, bárrete con albahaca y un huevo durante 3 días mientras rezas algunas oraciones que te sepas para que quites negatividad que pudieras estar cargando en estos días.

LEO

No te confíes en tus gastos pues podrías estar algo apretado en lo económico en este primer mes del año. Urge que te dejes de flojeras absurdas y hagas una limpieza a conciencia en casa pues solo así lograrás renovar tu ambiente para recibir mejores cosas a tu vida, recuerda que este año tiene que ser tuyo. La gente siempre hablará y buscará la manera de dañarte si no te dan pa el gasto no tiene por qué afectarte lo que digan o piensen de ti. Año de renovación y de enfocarte en generar dinero antes que cualquier otra cosa, el amor va y viene. Ten cuidado con un accidente que podría surgir en cualquier momento a causa de un descuido familiar, no vayan en el celular. Nacerá la atracción o el sentimiento por una amistad, empezarás a ver la vida de otra manera pues esta persona te enseñará a confiar más en ti. No mendigues cariño o amor porque por eso siempre hacen lo que quieren contigo, aléjate de relaciones que estén por debajo de agua, ten cuidado con confundir el sexo con amor, recuerda que el que ama o da más es el que pierde, cuidado con meterte con vecinos o amigos nomas por tus calenturas. Un familiar necesitará de tu apoyo en estos días, bríndaselo pues el día de mañana tú lo necesitarás. No trates de acosar a las personas que no te quieren o no les interesas porque terminarán dejándote en vergüenza públicamente, si esa persona no muestra interés por ti mándala a la fregada y dale con quien sigue, no seas tont@ y no tomes decisiones a la ligera piensa bien lo que decidirás sino quieres que te vaya de la fregada más adelante.

VIRGO

Momento de invertir en ese negocio que has tenido en mente y aprovecharlo de la mejor manera. No te compliques los días con una persona que ni está, solo aparece cuando requiere algo de ti y mientras ni sus luces, dales la importancia a las personas que en realidad merecen y no te desvivas por quien no vale la pena. No te lamentes por amor del pasado déjalos que se los lleve la fregada y piensa en el presente que es lo único seguro que ahora tienes. Momento de cerrar esos ciclos que no te han llevado a ningún sitio y que solo te han traído dolores de cabeza, ya deberás reflexionar sobre esas cuestiones y mandarlas al carajo. Ponte las pilas y ten presente que la persona que esté contigo deberá de ser alguien que te ame más de lo que tú puedas amarla pues solo así no te harán daño en caso de que esa relación no funcione. Trata de platicar y comunicarte más para no meterte ya en problemas con tu familia y amigos por malentendidos. Vienen días muy precipitados, tus cualidades de conquista estarán a flor de piel te manejarás en pegue y despertaras los instintos de personas que sienten atracción por ti al grado de confesarte sus sentimientos, si te gusta dale para delante sino next. Cuida tu alimentación y ya ponte en forma que estar en el face o en casa nomas echado o echada no te va a ayudar ni madres, se productivo y no pierdas más tu tiempo, aprovéchalo.

LIBRA

Es momento que comiences a pagar tu karma de muchas maneras así que vete preparando porque viene una buena shinga. Cuidado con cambios de ciudad o de vehículo porque no se ven propicios y las cosas podrían terminar malucas. El amor a distancia será difícil siempre y cuando tú así lo percibas, cuando hay interés y amor nada ni nadie puede afectar la relación de dos personas que se quieren así estén en continentes distintos, así que si te gusta dale para delante y que no te importe nada de lo que los demás piensan. Es probable que salgan ciertos chismes al aire y estos te afecten demasiado porque vendrán de personas que son muy importantes para ti. Amistad comenzará a buscarte mucho y querrá hacer las paces después de los errores que había cometido contigo, si está en ti perdonar adelante. Si tu pareja se torna exigente con la manera de actuar tuya o de comportarte ponle un alto, recuerda que cuando te conoció ya traías esa esencia que no te cambie, bastante te costó aceptarte. No pienses tonterías que no son, ni existen, antes de dormir, el futuro es incierto, concéntrate en tu presente, bajaras de peso poco a poco. Ponte las pilas que necesitas cambiar la rutina de tu día a día antes que empieces hartarte y estresarte, ponte a dieta ponte fitness, haz lo que tengas que hacer para verte y sentirte mucho mejor físicamente.

ESCORPIO

Cuídate de pérdidas de objetos y trata de arreglar pleitos familiares antes que sea tarde y puedas arrepentirte, vienen amores importantes a tu vida si estas soltero o soltera medita mucho sobre qué es lo que necesitas para ser feliz y como debe de ser esa persona contigo. Al finalizar los días te sentirás muy triste pues estarás extrañando a quien ya no está a tu lado, la vida no se detiene, no te martirices por esas cosas y busca maneras de ser feliz, todo tiene una razón y todo pasa por algo así que no te desesperes. Ten mucho cuidado con golpes o caídas que estarán a la orden del día. Amores importantes comenzarán a aparecer en tu vida, pero deberás de ser muy inteligente para no toparte con la misma miércoles de siempre. Si tienes pareja es posible que sientas celos por parte de una de tus amistades, date la oportunidad de explicar lo que pasa antes de cometer graves errores, si dejas todo en claro nada pasará a mayores. Es momento de que veas hacia el futuro y dejes el pasado atrás, es un nuevo año de cambios, momento de cambiar muchas cuestiones que te habían detenido y no te habían ayudado en nada. Te va a poner de mal humor un chisme del que te enterarás en estos días y será de ex pareja. No te esperes que el trabajo venga a ti, tú debes de moverte si quieres salir de jodido y jodida. Visita sorpresa de familiares se aproxima, recoge la casa para que no los agarren en curva con el mugrero.

SAGITARIO

Cuida más tu economía y dinero que entre a tu bolsillo, no te atontes y no lo mal gastes en fregaderas que no necesitas en estos momentos de tu vida, que no te afecte la cuesta de enero. Tus números de suerte para este domingo son 1, 9 y 0, del mismo modo días con esas terminaciones serán buenos para viajar o emprender negocio. Si te dañaron o fregaron en el pasado ya nada se puede hacer pa cambiarlo, no puedes vivir toda tu vida con miedo a que te lo vuelvan hacer, disfruta lo que venga y no te cierres a oportunidades, manda a la fregada a toda la gente que solo te hace sentir mal o te estresa, por primera vez en tu vida trata de vivir y ser feliz. Quiérete y amate como eres, pero no descuides tu cuerpo que es el único que tienes pa toda tu vida, échale ganas pues verte bien te abrirá muchas puertas.Es momento de que cambies tu forma de pensar hacia la vida y los demás y te centres en planes y proyectos buenos que te conduzcan a cuestiones positivas. Siempre sufriendo, siempre en el suelo, pero a la vez de los signos más fuertes que podrían caer mil veces, pero siempre se levantarán de nuevo más fuertes y con una sonrisa, aunque por dentro se estén desbaratando, eso mamora! Tu dale para delante y no te dejes caer por nada ni nadie, este año es para lograr tus propositos. Una amistad tuya te va a buscar en estos días para que le des un consejo o para llenarte el buche de puros chismes que andan diciendo de ti. No te pongas triste por lo que tiene solución y puedes arreglar a la brevedad si así lo deseas.

CAPRICORNIO

Si el amor no ha tocado tu puerta, espera un poco más, es mejor esperar al o la indicada que cometer equivocaciones de la cuales más adelante te arrepientas. Vienen días de cambios de último momento en los cuales deberás de tomar muchas decisiones sobre todo en el área del amor, este año no debe haber ese tipo de cuestiones o preocupaciones. Mitad de semana llena de romance y sensualidad y sexo desbordado como a ti te gusta con una amistad o alguien conocido, ya déjate de fregaderas que no estas pa perder el tiempo, necesitas abrirle de una buena vez las puertas a la felicidad y déjate de cursilerías y depresiones que lejos de ayudarte solo de hunden más. Vienen días en que andarás con el gaznate muy suelto, estarás en contra de medio mundo y eso se deberá a que sentirás cierta inestabilidad o coraje con el mundo debido a que muchos planes y situaciones no te han resultado como esperas. Ponte al día en tus shingados pagos y deudas que tienes o te vas a meter en problemas legales o vas a batallar para que te vuelvan a soltar dinero a la próxima vez que lo necesites. Viene una lana y muy buena en puerta que te va a ayudar a salir de unos problemas económicos que traías cargando desde hace ya algunas semanas, aprovecha ese dinero y ocúpalo en lo que realmente se necesita. Ya no dejes nada para mañana, si tienes posibilidad de hacerlo hoy, trabaja desde ahora para que no se te junte el trabajo.

ACUARIO

No permitas que la monotonía te shingue en caso de tener una relación, sal de la rutina para que eso no se lo lleve la fregada. Ten cuidado con cambios de última hora en la economía porque eso te podría dañar o afectar mucho en un negocio que tienes en mente o un viaje. Ten cuidado con persona trigueñas que aparecerá para hacerte ver tu suerte. Grandes amores aparecerán y retornan de tu pasado, llévate las cosas tranquilas para que obtengas mejores resultados. Sueños premonitorios y posibilidad de fiesta o convivio el próximo fin de semana, inicias el año con eventos y fiestas. Problemas del pasado regresan, necesitas despabilarte y no darle vuelta a lo mismo que ya hace un tiempo te fregó la existencia. Año de cambios, de enfocarte en tus cosas y de ir por lo que te hace feliz y te llena el corazón. Si estás en una relación, no te atontes ni bajes la guardia porque vienen muchos celos e infidelidades en puerta, trata de no atosigar tanto a tu pareja ni buscar maneras para estar discutiendo o picándole el buche, no caigas ya en fregaderas y media y ponte buzo o buza para lograr prevenir esas situaciones que pueden hacerte pasar un mal rato o dejarte sin dormir. Amores del pasado comenzarán a shingarte y molestarte, traerán consigo dolores de cabeza, pero eso pasa por hacer caso y tomar en cuenta dichos comentarios. Viene un encuentro perro con alguien muy importante para ti que te pondrá de muy buen humor, ten presente y en cuenta que las situaciones difíciles que se te presentan siempre dejarán un buen aprendizaje solo es cuestión que aprendas de ellas.