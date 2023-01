La carta de tarot para la semana del 9 al 15 de enero 2023

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2022. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. Caballo de Bastos

1. Caballo de Bastos: Cuidado con lo directo que puedes ser, esta actitud te puede abrir puertas, pero también te las puede cerrar, no todo el mundo aguanta a una persona con tanta personalidad, fuerza y claridad. Generas expectativas importantes en el sexo opuesto, eres una tentación pues les resultas excitante y aventurero, pero habrá alguien que te puede volar la cabeza y sacarte de tu centro, hacer que toda esa arrogancia se quede de lado para comenzar la conquista de un nuevo amor. Nuevas oportunidades laborales, no las desaproveches, es tiempo de un cambio, lo sientes y lo quieres y he aquí el chance de poder hacerlo. Se paciente, la economía mejora, pero todo a su debido momento y cuando esto pase esta estabilidad financiera será duradera y muy estable.

2. La Torre

2. La Torre: Lanzarse al vacío a veces es necesario. El que no arriesga no gana y es el momento de lanzarse a lo desconocido, solo así podrás cruzar el umbral, entender que cuando tocas fondo lo único que puedes hacer es escalar hacia la luz y alcanzarla pase lo que pase. Llegó el momento de dejar atrás viejas estructuras, formas de pensar, de desarrollarse en la vida, llego el momento de un cambio profundo, de reencontrarte con tu sombra y trabajar desde esa oscuridad. Es tiempo de cambiar la forma en la que se ha vivido hasta este día. Pero después del caos viene la calma, y sí, cuando todo se termina, cambia, no queda más que evolucionar, pero cuidado con no hacerlo, porque te quedaras metido, metida, en medio de ese remolino. Cuidado con tu dinero, lo planeado se puede venir abajo, así que mientras pasa esta semana es preferible tener el dinero en lugar seguro. En tiempo de revivir como el ave Fénix y entender que si un amor se fue o se va es porque ya no era ahí, es porque no era lo que tu alma necesitaba para crecer en este aspecto. Cuida la salud en general, no permitas que ninguna dolencia se haga grande, atiende rápido cualquier tipo de malestar.

3. Siete de Espadas

3. Siete de Espadas: Días para tomar decisiones importantes, ya no hay más tiempo, simplemente tienes que tomar una decisión y seguir adelante con la seguridad de que es la correcta. Es mejor elegir algo que no elegir nada. Las dudas pueden estar haciendo mella en ti, pero no permitas que estas crezcan, así que ve y enfrenta lo que sea, es mejor saber qué es lo que pasa a cargar con la incertidumbre. Habrá cosas que se te salen de control, no intentes controlarlo, no podrás, deja que siga su curso, que fluya como tenga que ser y todo se acomodará solo y en su justo lugar y momento. Cuida de no tener discusiones con la pareja, puedes hacer de algo muy pequeño un verdadero problema. En la salud el Siete de Espadas te dice que todo lo que te duela es creado por tu mente.