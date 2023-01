Los mejores humidificadores de 2023

En las pruebas de CR, los mejores modelos -para cualquier tamaño de habitación- fueron los de Babymoov, Honeywell, Lasko, y Stadler Form

Un buen humidificador es un alivio contra el aire frío y seco del invierno.

El frío del invierno es sinónimo de un aire más seco, tanto dentro y como fuera de casa. El aire frío tiende a retener menos vapor de agua que el caliente, y eso puede hacer que el aire sea más seco, incluso en interiores. Un humidificador eficaz puede regenerar la humedad y evitar una variedad de problemas.

Por ejemplo, un humidificador puede prevenir o aliviar la sequedad de la piel. Si estás resfriado, un humidificador que expulse aire frío puede ayudar a reducir la inflamación de las fosas nasales y facilitar la respiración, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). Y una mayor humedad ayuda a reducir la electricidad estática, para que puedas evitar esas molestas descargas que sientes al cruzar por una alfombra.

Los humidificadores también pueden ayudar a mantener en buen estado los objetos que posees. Sin suficiente humedad en el aire interior, los artículos de cuero pueden agrietarse, los pisos de madera pueden encogerse y crujir, y las guitarras y otros instrumentos musicales pueden desafinarse rápidamente.

Nuestras pruebas han revelado que algunos humidificadores son mucho mejores que otros a la hora de bombear la cantidad de humedad que los fabricantes afirman que producen. Y algunos humidificadores son más silenciosos, más cómodos de usar y limpiar, o consumen menos energía.

Otro factor que influye en el buen funcionamiento de un humidificador: la adaptación del aparato al tamaño de tu habitación. “Asegúrate de que el humidificador que elijas pueda soportar el tamaño de tu espacio”, dice Misha Kollontai, el ingeniero que dirige las pruebas de humidificadores de Consumer Reports. Ten en cuenta, por ejemplo, que los espacios abiertos podrían requerir unidades más grandes. “Las salas de estar suelen tener puertas abiertas que aumentan realmente los metros cuadrados”.

Verás docenas de modelos en nuestras calificaciones de humidificadores. La mayoría son de vapor frío, que es el tipo más utilizado. Algunos son de vapor caliente, también conocidos como vaporizadores, que no deben usarse cerca de niños. (El tanque del humidificador contiene agua caliente que puede provocar quemaduras a los niños si se acercan demasiado o si el agua caliente se derrama). Y evita los humidificadores de vapor caliente si estás resfriado. La humedad caliente puede hinchar las fosas nasales y dificultar la respiración.

Aquí tienes cinco de los mejores humidificadores, uno para cada tamaño de los que probamos.

Para más consejos de compra, consulta nuestra guía de compra de humidificadores. Para ver los resultados de las pruebas y más opciones, los miembros de CR pueden consultar nuestras calificaciones completas de humidificadores, que incluyen unidades que van desde las de tamaño personal hasta consolas que pueden generar humedad para 1,000 pies cuadrados o más.

Humidificador de viaje/personal

Stadler Form Emma E031

La opinión de CR: El elegante humidificador ultrasónico de vapor frío Stadler Form Emma E031, diseñado para áreas de hasta 25 pies cuadrados, es la unidad de viaje/personal más cara de nuestras calificaciones, pero merece la pena. Esta unidad logró un rendimiento estelar en varias de nuestras evaluaciones, incluida la de comodidad. En parte, esto se debe a que el tanque de agua de boca ancha que viene con este humidificador es de fácil acceso para limpiarlo. La maquinaria del generador se puede desmontar para introducirla en el tanque de agua, que a su vez cabe en una bolsa de viaje de tela. Para encenderlo, necesitas un enchufe de pared, un cable USB conectado a una computadora, o una batería (no incluida).

Humidificador pequeño

Babymoov Hygro (+)

La opinión de CR: El Babymoov Hygro ultrasónico (+), diseñado para habitaciones de alrededor de 215 pies cuadrados, es el mejor valorado por una razón: se destaca en cada una de las pruebas de CR. Es uno de los únicos humidificadores pequeños que logró una puntuación por encima del promedio en la precisión de lectura del higrómetro. Sus características incluyen una luz nocturna que gira haciendo un arco iris de colores, un sistema de apagado automático cuando el tanque está vacío, un temporizador, y la opción de dispersar aromas en el aire. Un inconveniente, sin embargo, es que la longitud de su cable, de 58 pulgadas, es corta.

Humidificador mediano

Honeywell HUL430B

La opinión de CR: El elegante y ultrasónico Honeywell HUL430B siempre ha logrado notas altas en nuestras calificaciones, alcanzando las mejores puntuaciones en cinco de seis de nuestras pruebas. (No pudimos realizar nuestra sexta prueba, de precisión del medidor de humedad del aire, porque este modelo no tiene higrómetro). Este aparato, que está diseñado para habitaciones de unos 400 pies cuadrados, incluye varias características atractivas: un indicador de tanque vacío, un sistema de apagado automático cuando se acaba el agua, un cable bastante largo (74 pulgadas), una garantía de 2 años, y la capacidad de dispersar aceites esenciales perfumados en el aire. Como esta unidad no tiene medidor de humedad del aire, recomendamos comprar un higrómetro, un medidor que cuesta unos $10 y mide la humedad relativa. Te ayudará a mantener tu ambiente con el nivel de humedad que desees.

Humidificador grande

Lasko UH300

La opinión de CR: El Lasko UH300 ultrasónico de bajo precio puede humidificar una habitación grande de hasta 600 pies cuadrados, logrando una calificación de “Muy Bueno” en nuestra prueba de rendimiento, y superando varias de las otras evaluaciones. A diferencia de la mayoría de los modelos de nuestras calificaciones, este Lasko es un humidificador de doble niebla. Esto significa que puede bombear vapor frío o caliente, usando más energía en este último modo. Cuando el tanque está vacío, el Lasko se apaga automáticamente. Sin embargo, el medidor de humedad del aire de este modelo no fue muy eficaz, así que considera la posibilidad de comprar un higrómetro barato para controlar el nivel de humedad de tu ambiente.

Humidificador de consola

Essick MA1201

La opinión de CR: El Essick MA1201 es el humidificador de consola mejor calificado en las pruebas de CR, pero como todos los humidificadores de consola, tiene algunas desventajas notables. Este tipo de humidificador está diseñado para hacer frente a grandes espacios, y el fabricante dice que el Essick puede humidificar hasta 2,500 pies. Pero para eso necesita poner en marcha un ventilador, lo que lo hace bastante ruidoso. A pesar de esto, sigue siendo un producto fiable, excelente en eficiencia y muy bueno en rendimiento y comodidad. Tiene un higrómetro incorporado, que es bastante preciso, y un indicador de cuándo hay que cambiar la mecha.

