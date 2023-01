Un documental sobre Rihanna está listo, y podría estrenarse en Amazon Prime

Rihanna comenzó su triunfal regresó a la música desde el año pasado, pero ahora el director Peter Berg ha dado a conocer que lleva trabajando más de seis años en un documental sobre la vida de la cantante, y que podría estrenarse próximamente en la plataforma de streaming Amazon Prime.

En entrevista con The Hollywood Reporter, Berg -quien dirigió a Rihanna en la cinta “Battleship” de 2012- informó que sólo falta el visto bueno de la artista al trabajo final para proceder a los toques finales para un estreno: “Ella es una perfeccionista, así que seguimos agregando. Han pasado seis años y medio de filmación, así que sí, está listo para salir. Sólo estamos esperando que ella diga: ‘Sí, hagámoslo'”.

A pesar de todo ello, Peter también comentó que la cantante podría querer seguir con la producción del documental hasta que se cumplieran diez años de filmación, pero se ha sentido muy honrado de que lo seleccionara para ese trabajo. “Pensé que estaba bromeando. Mi trabajo tiende a ser un poco más masculino, al menos en la superficie. Pero esto me ha permitido entrar y salir de su vida mientras hago otras cosas. Me encantó verla en el estudio, verla convertir a Fenty en esa empresa de mil millones de dólares y, ahora, ser madre. Es una experiencia tan enriquecedora que realmente no me importa cuánto tiempo lleve”. Por lo pronto, Rihanna afina los detalles para su presentación en el medio tiempo del Super Bowl LVII, que se llevará a cabo el 12 de febrero.

