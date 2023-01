AMLO revela diálogo con Joe Biden durante trayecto del AIFA a la Ciudad de México a bordo de ‘La Bestia’

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló parte de la conversación que sostuvo con Joe Biden durante su recorrido en el vehículo blindado conocido como ‘La Bestia´ a su llegada a México este domingo 8 de enero.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano dijo que en este recorrido que se realizó desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el Estado de México, hasta la zona de hoteles en Polanco, en Ciudad de México, tuvo la oportunidad de conversar con Joe Biden sobre migración, economía y la integración de América del Norte.

“Fue un buen encuentro, el presidente Biden es una gente amable, estuvo todo el tiempo contento, platicamos sobre temas que vamos a tratar en la reunión de hoy en la reunión bilateral el tema migratorio, los temas relacionados con la integración económica de América del Norte y sobre todo el pensar en la integración económica con respeto a las independencias a las soberanías de todos los países de nuestro continente porque como lo hemos venido diciendo no basta con integrarnos en América del Norte”, reveló.

López Obrador precisó que dentro de este diálogo también se pensó en consolidar a todo el continente americano, siempre con respeto a las soberanías, para poder garantizar el bienestar de los pueblos.

“Se está haciendo muy bien esta integración con respecto a las soberanías de Canadá, de Estados Unidos, de México, pero es mucho mucho muy importante pensar en consolidar a todo nuestro continente, es un sueño que podemos convertir en realidad el que se logre la unión entre todos los países del continente Americano, que podamos complementarnos porque es el continente con más potencial con más recursos, con más posibilidades de garantizar el bienestar para nuestros pueblos pero tenemos que unirnos y no sólo pensar en lo económico en lo comercial sino también en el bienestar de nuestros pueblos, ayuda mutua y actuar con respeto a nuestras soberanías, sobre eso hablamos en muy buenos términos”, dijo.

El mandatario mexicano también dio a conocer que en este recorrido, que duró casi una hora y donde se montó un operativo especial entre autoridades mexicanas y del Servicio Secreto de los Estados Unidos, Joe Biden se mostró ‘muy contento por visitar México que hasta le mostró cómo operaban los ‘botones’ dentro de ‘La Bestia’.

“Él está muy contento de visitar México y fue muy agradable todo el recorrido, hasta estuvo ahí mostrando cómo es ese vehículo especial (La Bestia), el mismo ponía los botones, lo que hace esa silla muy muelle, y estuvimos platicando, es una muy buena persona y yo pienso que va a ser muy exitoso el encuentro, la cumbre en general”, compartió.

El jefe del ejecutivo mexicano destacó que los elementos del Servicio Secreto ‘se portaron muy bien’ que hasta se dieron tiempo de darles un recorrido por el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, una de las obras insignias de su gobierno.

“Los del Servicio Secreto, que se portaron muy bien, nos dieron un recorrido por todo el aeropuerto (AIFA) y yo les invito a que vayan todos los mexicanos. La expresión del presidente Biden ‘¡es un gran aeropuerto!, dice, ‘¿todavía estamos en el aeropuerto?’, sí, porque los del Servicio Secreto le dieron todo el recorrido, completamente alumbrado”, señaló.

“Le dije (a Joe Biden), mire, el aeropuerto de la Ciudad de México son 600 hectáreas, este (el AIFA) son 2600 hectáreas de instalaciones, y está la Base Aérea y está el aeropuerto, es uno de los mejores aeropuertos de América Latina, de los aeropuertos más modernos bien hechos, de buen gusto”, mencionó.

Andrés Manuel López Obrador relató cómo fue que le solicitó al Gobierno de Joe Biden que el avión presidencial de Estados Unidos, el Air Force One, aterrizara en el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y no en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, además de asegurar que Biden dijo que este aeropuerto era ‘una importante obra’.

“Yo no había ido de noche (al AIFA), y me lo hizo ver él (Joe Biden) ‘¡qué importante obra!’ y también me hizo el comentario de que cuando le dijeron de que yo quería que aterrizara su avión en el Felipe Ángeles, que no entendía bien el por qué, que al final dijo (Joe Biden) ‘lo que diga el presidente de México’, pero que no entendía bien (Joe Biden), entonces como ya le expliqué de que este aeropuerto se hizo porque querían hacer otro en un lago, y que habían intereses de por medio y que iba a costar muchísimo y con el nuevo aeropuerto nos habíamos ahorrado 120 mil millones de pesos, me dijo (Joe Biden) ‘ahora ya entiendo’”, contó.

“Pero además de como están enojados (los opositores de AMLO), esto es un asunto de forma no de fondo, pero él sabe bien (Joe Biden) que la forma es fondo, ya dimensionó, es que si no baja su avión aquí van a hacer una campaña, para empezar a decir que no hay seguridad en el nuevo aeropuerto (AIFA) que no pudo viajar, aterrizar su avión, platicamos un poco de eso, pero muy bien, muy bien, vamos a esperar el resultado”, manifestó.

Para este martes 9 de enero, dentro de las actividades del día, previo a la Cumbre de Líderes de América del Norte, se prevé que el mandatario mexicano dará la bienvenida por la tarde (14:30 horas, tiempo del centro de México) al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA.

Más tarde López Obrador dará la bienvenida en Palacio Nacional a Joe Biden con quien se tomará la foto oficial junto con sus respectivas esposas y después sostendrá una reunión bilateral.

