Cientos de animales reciben cuidado de salud gratis en el sur de Los Ángeles

Eran poco después de las 8 de la mañana del domingo cuando filas de carros llenaban una pequeña calle de la ciudad de Vernon. Las personas llevaban a sus mascotas para que recibieran servicios de salud gratuitos, “drive thru”, durante el evento mensual de la organización no lucrativa Downtown Dog Rescue (DDR).

En asociación con veterinarios, la clínica gratuita ofreció vacunas, microchips, desparasitar, prevención de pulgas y garrapatas. Aquellas mascotas que necesitaban servicios adicionales como esterilización y castración fueron referidas a alguna oficina de veterinario cercana a bajo costo o sin costo.

Al final del día, la clínica reportó que había proveído servicio a 225 animales, 49 gatos y 176 perros.

La clínica está dirigida principalmente a los residentes de bajos ingresos del sur y este de Los Ángeles, explicó Gerardo Novelo, portavoz de DDR.

Novelo se encarga de informar a los residentes de estas áreas, así como a los desamparados que tienen mascotas. Los motiva a que las vacunen y cuando es necesario a que las castren o esterilicen.

Indicó que es común ver que las familias de menos recursos son quienes tienen más mascotas, pero desconocen o no tienen los medios para llevarlas a recibir los servicios fundamentales para que tengan una vida sana.

“También están quienes tienen miedo por inmigración y se les hace más fácil dejar a sus mascotas curioseando por las calles”, dijo Novelo.

Fueron 225 mascotas que fueron vacunadas entre otros servicios. (Jacqueline García/La Opinión)

José Velásquez llega al evento con su perrita Romina. (Jacqueline García/La Opinión)

Novelo dijo que hace falta más información por parte del departamento de Servicios de Animales de Los Ángeles para educar a las personas de la importancia de poner un chip y las vacunas a sus mascotas. Indicó que cuando ellos ven a los perros merodear por las calles le informan a las autoridades, pero desconocen si el departamento hace seguimiento o no.

“A veces pasa que les dan una multa por no tener la licencia [de la mascota] o por no tenerlos castrados, pero no les dicen a donde ir por los servicios gratis o a bajo costo”, aseveró.

Para enfrentar esta necesidad DDR se encarga de ayudar a estas familias. Es común ver que en un evento “drive thru” atiendan de 200 a 300 mascotas.

Entre los participantes que llegaron el domingo estaba el señor José Velásquez, quien llegó a vacunar a su perrita Romina de 7 meses. Subrayó que con la dificultad de la economía actual, familias como la suya encuentran más difícil ofrecerle los servicios necesarios a sus mascotas.

“Porque si vas a una clínica privada te cobran un montón de dinero”, dijo Velásquez, quien agregó que las clínicas gratuitas son una buena opción y mucho mejor cuando las realizan en domingo por la mañana, un día en que usualmente muchas personas no trabajan.

Ahí también estaban Jelacio Rosario y su hija Milady, quienes llevaban a sus dos perritos para vacunarlos: Peluche de 11 años y Samurái de uno.

La familia se enteró del evento mediante la red social de Facebook. Jelacio dijo que este tipo de eventos ayuda mucho a las personas con no muchos recursos, especialmente cuando se tienen dos mascotas.

“Los perritos son de mucha ayuda, pero cuesta tenerlos y mantenerlos”, aseveró el padre de familia.

La familia Rosario se muestra feliz con sus mascotas. (Jacqueline García/La Opinión)

Trabajo completamente voluntario

El evento contó con docenas de voluntarios que ayudaron a dirigir los vehículos en forma ordenada, hasta los estudiantes de veterinaria y los mismos veterinarios, todos quienes ofrecieron su trabajo de forma gratuita.

La doctora Jennifer Hawkins, veterinaria y directora ejecutiva de la Southern California Veterinary Medical Association, dijo que con la asociación se encargan de reclutar a los voluntarios, incluyendo los veterinarios, para que lleguen a ofrecer sus servicios.

Enfatizó que para ella y los demás veterinarios es muy gratificante proveer el servicio necesario para las personas que sufren económicamente, pero aman a sus mascotas. Indicó que el acceso a la atención veterinaria es muy importante y no se le debe negar a nadie.

“Todo mundo merece beneficiarse del lazo humano-animal y es nuestro trabajo ayudarles para proveerles los cuidados de salud necesario”, dijo Hawkins. “El obstáculo de las personas como las que vienen aquí es desde la falta económica hasta el saber a dónde ir para proveerles los servicios”.

Hawkins explicó que castrar y esterilizar a los animales es muy importante, principalmente por razones de salud.

“La esterilización y castración ayuda a prevenir ciertos tipos de cáncer, así como infecciones que afectan la vida de los animales, especialmente en las hembras”, dijo la doctora. “Limita la deambulación y la agresión entre perros”.

La doctora dijo que ese proceso se realiza el mismo día y explicó que cuando un dueño se informa acerca de lo saludable que puede llegar a estar su mascota se anima a tomar el servicio.

Próxima clínica

Hasta el momento no se tiene una fecha para la siguiente clínica de animales gratuita, aunque se pidió que sigan la página de Facebook DowntownDowRescue para enterarse del siguiente evento. https://downtowndogrescue.org/

La organización es financiada por donaciones. Los interesados en aportar a la causa pueden visitar: https://downtowndogrescue.org/donate/