Una árbitra mexicana estará en la Copa del Mundo femenina de Australia y Nueva Zelanda 2023

La Comisión de Árbitros de la FIFA anunció este lunes 9 de enero la lista de 33 árbitras para la Copa del Mundo Femenina de Australia y Nueva Zelanda 2023, entre las que destaca la mexicana Katia García.

“Como siempre, hemos empleado criterios de calidad. Por este motivo, las árbitras de campo seleccionadas representan lo mejor del arbitraje mundial. Todos recordamos el Mundial femenino celebrado en Francia en 2019. La excepcional calidad del arbitraje contribuyó al éxito rotundo que cosechó la competición”, señaló Pierluigi Collina, presidente de la Comisión.

Katia García, de 30 años de edad, comenzó como árbitra en 2015 y desde entonces ha ido escalando para estar en los grandes eventos.

Debutó profesionalmente en el circuito de la Liga TDP; continuó su participación en la Liga Premier, Torneos de Fuerzas Básicas de la LIGA MX Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20, LIGA MX Femenil y recientemente como cuarta árbitra en el ASCENSO MX. En el circuito internacional tiene participaciones en Torneos Eliminatorios de Concacaf Sub-17 y Sub-20.

En 2019 comenzó a llevar el gafete de FIFA y ahora tendrá la oportunidad de estar en la Copa del Mundo Femenina. García también es Licenciada en Administración Pública y Ciencias Públicas.

Árbitras principales: Edina Alves (BRA), Vincentia Amedome (TOG), Marianela Araya (CRC), Marie-Soleil Beaudoin (CAN), Melissa Borjas (HON), Emikar Calderas (VEN), María Belén Caravajal (CHI), Iuliana Demetrescu (ROU), Anahí Fernández (URU), María Ferrieri (ITA), Laura Fortunato (ARG), Cheryl Foster (WAL), Stéphanie Frappart (FRA), Katia García (MEX), Marta Huerta de Aza (ESP), Kate Jacewicz (AUS), Bouchra Karboubi (MAR), Anna-Marie Keighley (NZL), Yujeong Kim (KOR), Ekaterina Koroleva (USA), Lina Lehtovaara (FIN), Akhona Makalina (RSA), Myriam Marcotte (CAN), Ivana Martincic (CRO), Kateryna Monzul (UKR), Salima Mukansanga (RWA), Hyenonjeong Oh (KOR), Tess Olofsson (SWE), Tori Penso (USA), Casey Reibelt (AUS), Esther Staubli (SUI), Rebecca Welch (ENG) y Yoshimi Yamashita (JPN).

La Copa Femenina comenzará el próximo 20 de julio y terminará el 20 de agosto. La selección femenina de Estados Unidos es el vigente campeón del torneo que se celebrará en Australia y Nueva Zelanda.

Lee también:

Orbelín Pineda sigue volando y convirtió un nuevo golazo para dar la victoria al AEK Atenas en la Superliga de Grecia

Cristiano Ronaldo vs Leo Messi: PSG disputará un partido amistoso contra la estrellas de la Liga de Arabia Saudí

Xavi Hernández celebra la victoria de FC Barcelona, pero es cauteloso y advierte que “no han ganado nada”