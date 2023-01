Carlos Salcedo estrenó nuevo hit musical con mensaje para sus críticos: “Mis goles los grita tu hermana”

Además de jugar para los Bravos de Juárez en la Liga MX, Carlos Salcedo también lleva en paralelo otra actividad profesional que le apasiona. El defensor se ha dedicado desde hace algún tiempo a la música y en días recientes estrenó un nuevo tema musical llamado “Titán”.

El videoclip de la canción se puede encontrar en su canal oficial en Youtube. Se trata de su primer tema como solista. Anteriormente ya había colaborado en un par de producciones.

El audiovisual fue subido hace tres días y ya cuenta con 3,000 visualizaciones. Ahí se puede observar a Salcedo dominar un balón al inicio del clip para luego ya con un ‘oufit’ más de rapero empezar el tema dedicándolo a “toda su gente de la colonia Atlas y del Rosario”.

Con un ritmo similar al de las canciones de trap, Salcedo parece mandar un mensaje en sus letras a todos los críticos de su carrera profesional.

“Ovejas, nos sobra la lana. Mis goles los grita tu hermana. Me dijeron sé humilde, pero ser humilde no deja dinero. Cabr** tengo prisa y yo ya no te espero. El dinero llamo y eso va primero que los cueros (…) desde aquí los falsos ya no se distinguen”, reza parte de la canción.

En el tema, el defensor hace alusión a su carrera deportiva. “Yo lleno los estadios (…) metiéndote gol en cualquier portería. Salí del olimpo yo soy un titán repartiendo estilos tengo varios (…) de los jugadores más buscados en México, gané el cariño del barrio”, dice otra estrofa de la producción que enaltece sus orígenes.

La canción salió el mismo día que Juárez debutó con derrota 2-1 ante Pumas UNAM en Ciudad Universitaria por el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. En ese partido Salcedo jugó los 90 minutos como titular. El próximo encuentro del defensor con la camiseta de Juárez será el sábado 14 de enero contra los Xolos de Tijuana por la Jornada 2 del Clausura.

