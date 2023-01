‘Chicharito’ Hernández pierde la paciencia en un live de TikTok sin saber que estaba recibiendo donaciones

Javier ‘Chicharito’ Hernández es uno de los jugadores de fútbol profesional con más presencia en redes sociales debido a sus constantes transmisiones en vivo por la plataforma Twitch. Aunque en esta ocasión el delantero azteca realizó un live en TikTok en el que terminaría perdiendo la paciencia al no entender que los filtros que iban apareciendo eran donaciones de los internautas.

Mientras avanzaba en su en vivo, ‘Chicharito’ tuvo una sorpresiva reacción al percatarse que la aplicación comenzó a aplicar diversos filtros en su rostro. Sin entender aun lo que sucedía, el delantero mostró su desagrado.

“Por qué pasan esos chinga*** filtros, quiero quitar los filtros y no sé cómo chinga** madre hacerle. No me gustan los filtros, ¿Por qué se están poniendo? Creo que los quité”, dijo en medio del live.

Posteriormente, Hernández ignoró la aparición de estos filtros que de manera automática iban poniendo en su cara un bigote, sombrero, gorra o lo hacían ver sonrojado. Fueron los internautas del chat en TikTok los que tuvieron que explicarle que se trataba de regalos. “Son regalos que me dan, ahhh son regalos, ah no sabía ya, orale, ok”, expresó.

‘Chicharito’ se ha unido al selecto grupo de jugadores y exfutbolistas que hacen vida en plataforma Twitch y son constantes en las transmisiones en vivo. En el caso del mexicano, es común verle ‘streamear’ mientras se divierte con el videojuego bélico ‘Call of Duty’.

En esta plataforma propiedad de Amazon, el veterano jugador cuenta con 820,000 suscriptores. Por su parte, en TikTok acumula más de 65 millones de likes y 5.1 millones de seguidores.

Actualmente, ‘Chicharito’ ya se encuentra concentrado entrenado en las instalaciones del La Galaxy para el estreno en la MLS en el mes de febrero. El ariete volvió a Estados Unidos tras iniciar el 2023 en España disputando un partido de la Kings League para el equipo de Ibai Llanos (Porcinos FC). El mexicano recibió autorización del Galaxy para ser parte del proyecto de Gerard Piqué solo por un partido.

