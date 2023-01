Maquilladora se hace viral en redes sociales al utilizar su talento para parecerse a Messi (Video)

Semanas después de que Argentina se coronara campeona del Mundo en el Mundial de Qatar 2022, el furor en los hinchas continúa. A través de la red social TikTok se hizo viral el video de una maquilladora profesional que transformó su rostro para parecerse a Lionel Messi.

Lucía Acevedo, de 23 años, posteó un video que superó las dos millones de reproducciones y tuvo más de 200,000 likes, en el que solo usando maquillaje hizo que su rostro se pareciera al del capitán de la selección de Argentina.

En el audiovisual de un minuto se puede ver como Lucía en tan solo ocho transiciones muestra el cambio de su cara hasta lograr que sea similar a la de Messi. De fondo, se escucha una versión actualizada de la canción ‘Muchachos’.

Este despliegue de talento no pasó desapercibido para los usuarios que no dudaron en mostrar su apoyo en los comentarios. “Te quedó hermoso, no imagino el tiempo que tardaste”; “Impecable, reina. Tremendo laburo”, fueron algunas de las reacciones.

Entre sus respuestas a los usuarios, Lucia contó que tuvo la idea desde el principio, pero que nunca llegó a concretarla, hasta después del final del Mundial. El clip fue subido un día antes de finalizar el 2022.

Repercusión mediática

Fue tal el alcance que tuvo el audiovisual, que la joven fue entrevistada por el medio argentino Todo Noticias (TN). Especializada en maquillaje artístico, Lucía explicó que para hacer el video de poco más de 60 segundos tardó nueve horas.

Aunque precisó que normalmente se tarda entre cuatro o cinco horas, pero en esta ocasión se valió del dibujo de un artista anónimo que vio en Internet y decidió aplicar la técnica de realismo de caricatura.

“El maquillaje salió al primer intento. Se trata de confiar en el proceso, porque hasta el final, no sabés cómo va a quedar”, dijo Acevedo, quien también confesó en la entrevista haber dejado la carrera de arquitectura para perseguir su verdadero sueño.

