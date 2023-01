Desde la UCI, Jeremy Renner festeja su cumpleaños

El actor californiano Jeremy Renner, festejó hace un par de días su cumpleaños de una forma peculiar, desde la Unidad de Cuidados Intensivos de un Hospital.

Hay que recordar que el también productor musical estadounidense, en días pasados, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente tras sufrir un traumatismo torácico y lesiones ortopédicas, mientras limpiaba su casa de la nieve.

Esto conllevó a la posterior hospitalización y operación del actor, que si bien se encuentra en estado crítico, sus recientes publicaciones hablan de que está mejorando.

El actor no solo publicó una imagen de su cumpleaños con el equipo médico que lo cuida, también hizo un post de un vídeo en el que se le nota bromeando sobre convertir la UCI en un spa junto a su madre y hermana.

El pasado 4 de enero Renner publicó una primera imagen en sus redes sociales tras el grave suceso.

“Gracias a todos por sus amables palabras. Estoy hecho un desastre ahora como para escribir. Pero les envío amor a todos ustedes”, escribió el también actor de doblaje.

El apoyo y el respaldo de sus fans a raíz del accidente ha sido abismal, también por compañeros de profesión, como la actriz Hailee Steinfeld, quien no dudó en publicar mensajes con buenas vibras.

“Muchas gracias por el amor en el día de mi cumpleaños”, fue parte del texto con el que Jeremy quiso agradecer a sus fans.

El día del accidente fue el 1 de enero cuando la máquina quitanieves le pasó por encima de sus piernas.

El accidente le hizo perder mucha sangre, y un vecino que estaba en el momento le hizo un torniquete hasta que fue auxiliado y llevado en un helicóptero hasta un hospital.

Un poco de su vida

Jeremy inició su carrera como actor en 1995 con apariciones en varios proyectos de su universidad y posteriormente como protagonista de filmes independientes, entre ellos Dahmer (2002), en el que su actuación recibió buenos comentarios.

Posteriormente, obtuvo un reconocimiento en la industria al protagonizar la aclamada película The Hurt Locker (2008), que le valió una nominación a los Premios Óscar como mejor actor, así como a otros galardones, entre ellos el BAFTA y el SAG. En 2009, formó parte del elenco principal de la serie The Unusuals y la National Board of Review lo reconoció con el premio al actor revelación por su ascenso en la industria.

Obtuvo mayor reconocimiento en la industria al personificar a Hawkeye en el Universo cinematográfico de Marvel como protagonista en las películas The Avengers (2012), Avengers: Age of Ultron (2015), Captain America: Civil War (2016) y Avengers: Endgame (2019).

