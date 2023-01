El motivo por el cual Claudio Caniggia no fue al Mundial de Francia de 1998 

Claudio Caniggia es un exfutbolista argentino que fue un importante atacante para su país durante la década de los años 90.

Sin embargo, y pese a estar en buenas condiciones físicas, el “Cani”, como se le apodaba, no asistió al Mundial de Francia 1998.

Hoy Caniggia está cumpliendo 56 años de edad y te contamos la historia de ese motivo por el que no asistió a esa Copa del Mundo.

Es tildado como uno de los mejores futbolistas de toda la Argentina, fue compañero de Diego Maradona, en el Mundial de Italia 1990.

El motivo es que “Cani”, no siguió las reglas del ese entonces técnico Daniel Pasarella, quien les había solicitado a los futbolistas de cabello largo, cortarse el mismo.

Según Pasarella, en ese momento había leído un estudio en el que aseguraba que un futbolista con el cabello corto, se acomodaba el mismo entre ocho y nueve veces dentro de un partido.

Mientras que un jugador con el cabello largo, lo podía hacer durante 100 ocasiones, mientras duraba el compromiso.

Pasarella quería que los futbolistas estuvieran bien concentrados, por lo que les pidió cortarse el cabello.

Gabriel Omar Batistuta fue, ex atacante de la selección, fue uno de los que acató la orden y terminó yendo al Mundial.

Mientras que Caniggia y otro jugador importante, Fernando Redondo, no acataron dicha orden y por eso no pudieron asistir a la Copa del Mundo.

Ante la situación, Redondo en su momento explicó el cómo se dio la petición de Pasarella para cortarse el cabello.

“Me llamó y nos reunimos en el hotel Palace de Madrid. Me pidió que me cortara el pelo y yo le dije que no lo haría. Passarella me dijo: la Selección está por encima de los hombres y los nombres. Cuando esto salió en la prensa, él declaró que en realidad lo del pelo había sido un tema secundario, que no me había convocado porque yo no quería jugar por la izquierda. Una mentira gigante”, dijo Redondo.

“Y a partir de ahí, para mí, ya no hubo vuelta atrás. Lo comprendo y lo respeto, pero el pelo es parte de mi personalidad. Soy jugador de fútbol, pero antes de eso soy una persona y me siento bien así.

Me perdí la posibilidad de jugar un segundo Mundial justo después de haber ganado la Champions con el Madrid y fue muy doloroso para mí. Pero vuelvo al comienzo: a cualquier precio, no. Son los valores que me inculcaron mis padres”, cerró el ex jugador del Real Madrid.

