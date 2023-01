Bradley Cooper llega a los 48 años y revela cómo fue su “salvadora” recuperación de las drogas y el alcohol

El 5 de enero de 1975 llegaría a este mundo el actor, director, productor y guionista estadounidense, Bradley Cooper.

El californiano también se le conoce en su versátil carrera artística por hacer colaboraciones en actuación de voz, cantante y también compositor.

Su carrera inició gracias a la fuerte influencia de su padre, que lo llevó a interesarse por la actuación a temprana edad.

En el año 2000 obtuvo su Máster en Bellas Artes en The New School, en Nueva York.

Luego, desempeñó roles no tan protagónicos en varias películas y series de Televisión, entre las que destacan, Alias y Wedding Crashers (2005).

Pero Cooper saltó a la fama con su papel en The Hangover en el año 2009. Se convirtió en éxito crítico y comercial y se extendió con secuelas lanzadas en 2011.

Su momento de fama apenas iniciaba y siguió con Silver Linings Playbook (2012), American Hustle (2013) y American Sniper (2014), con los cuales recibió nominaciones a los premios Óscar por su actuación.

Su voz le dio vida al personaje de Rocket Raccoon en el Universo cinematográfico de Marvel.

Cooper también llegó al mundo del teatro interpretando a Joseph Merrick en la obra El hombre elefante.

Para el año 2018, protagonizó, dirigió, produjo y escribió la película A Star is Born, que logró un éxito crítico y comercial. Esta cinta le valió tres nominaciones a los Óscar.

​ Su banda sonora, la cual grabó en conjunto con Lady Gaga, alcanzó la primera posición de los álbumes más vendidos en 21 países, además de haber sido el cuarto disco más vendido tanto del 2018 como del 2019, con 1.9 y 1.2 millones de copias.

Etapa dura

Pero, como es la vida, no todo es color de rosa y Cooper se vio metido en problemas de adicción a la cocaína y el alcohol, pero pudo salir en una historia de superación.

El actor admitió que lo salvó fue haber tocado fondo antes de conocer la fama masiva. “Tuve la suerte de que me pasara a los 29 años –explicó–. Yo creí que había ‘llegado’ cuando hice un comercial de Wendy’s y lIamé a mi papá y le conté que estaba en un hotel con ventanas que se abrían. Pero mudarme a Los Ángeles para actuar en Alias fue como volver a la secundaria: no me invitaban a fiestas, las chicas ni me miraban… Me deprimí mucho. Y la verdad es que no llegué en serio hasta The Hangover, cuando ya tenía 36 años. Entonces pasé por todo eso antes de que la fama afectara mi existencia diaria. Todo eso me pasó antes”.

Después de la rehabilitación, vinieron años en los que, según contó: “Por lo menos podía pararme frente a mis compañeros y respirar y escuchar y hablar”. Por entonces volvió al ruedo con participaciones en la serie Nip Tuck y la fallida Kitchen Confidential con base en un libro de Anthony Bourdain, además de Los Rompebodas (2005) y All About Steve (2009), con Sandra Bullock. “No sé si estaba satisfecho creativamente, pero estaba trabajando. Pude filmar y conocer a Sandra y trabajar con ella. Y estaba sobrio, y me daba cuenta de que era yo mismo. Me decía eso: ‘Soy yo y no tengo que esforzarme en ser otro, y aun así estas personas quieren trabajar conmigo. ¿Qué carajo pasa?’. Me estaba redescubriendo y fue maravilloso”.

Seguir leyendo

De Juan Gabriel a Rosalía: latinos e hispanos que están entre los 200 mejores cantantes de la historia

Conoce qué famosos cumplen 50 años en 2023, aunque no lo parezca

Vesna Vulovich: la azafata que sobrevivió a una caída de 10.000 metros desde un avión